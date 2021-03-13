"Інгулець" обіграв "Минай" в битві аутсайдерів чемпіонату України: відео пенальті і вирішального гола

Закарпатський "Минай" зазнав поразки від "Інгульця" в стартовому матчі 18-го туру чемпіонату України і не зміг покинути зону вильоту.

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Ключовою в матчі стала 25-та хвилина зустрічі – Данило Карась у власному штрафному завалив Ніку Сітчінаву. Арбітр призначив пенальті і показав гравцеві "Миная" жовту картку, але для нього вона вже була другою в матчі, тому дивитися поєдинок він відправився до роздягальні.

Слідом за цим Василь Кобін вніс корективи в гру команди, замінивши Артема Мілевського, який проводить свої останні матчі в кар'єрі. Проте навіть швидкі заміни не дозволили господарям поля врятувати гру.

"Минай" – "Інгулець" – 0:1

Гол: Бартулович (27, пен)

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"Минай": Попович, Маємбе (Бойко, 57), Ковтун (Петрусенко, 32), Карась, Книш, Кожанов (Хахльов, 57), Пиняшко, Ткачук, Мілевський (Сніжко, 32), Нурієв, Шиндер (Ахмедзаде, 68).

"Інгулець": Малюк, Балан, Квасний, Бен-Салем, Ковальов, Щедрий (Синегуб, 90), Запорожець, Бартулович (Мкомола, 72), Шишка, Кучеренко (Чайковський, 72), Сичинава.

Попередження: Шиндер (7), Ковтун (12), Кучеренко (13), Карась (19), Чайковський (86), Щедрий (90).

Вилучення: Карась (25).

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