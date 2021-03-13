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"Інгулець" обіграв "Минай" в битві аутсайдерів чемпіонату України: відео пенальті і вирішального гола

13 березня, 16:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кобіну довелося пожертвувати Мілевським вже в першому таймі

Закарпатський "Минай" зазнав поразки від "Інгульця" в стартовому матчі 18-го туру чемпіонату України і не зміг покинути зону вильоту.

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Ключовою в матчі стала 25-та хвилина зустрічі – Данило Карась у власному штрафному завалив Ніку Сітчінаву. Арбітр призначив пенальті і показав гравцеві "Миная" жовту картку, але для нього вона вже була другою в матчі, тому дивитися поєдинок він відправився до роздягальні.

Слідом за цим Василь Кобін вніс корективи в гру команди, замінивши Артема Мілевського, який проводить свої останні матчі в кар'єрі. Проте навіть швидкі заміни не дозволили господарям поля врятувати гру.

"Минай" – "Інгулець" – 0:1
Гол: Бартулович (27, пен)

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"Минай": Попович, Маємбе (Бойко, 57), Ковтун (Петрусенко, 32), Карась, Книш, Кожанов (Хахльов, 57), Пиняшко, Ткачук, Мілевський (Сніжко, 32), Нурієв, Шиндер (Ахмедзаде, 68).

"Інгулець": Малюк, Балан, Квасний, Бен-Салем, Ковальов, Щедрий (Синегуб, 90), Запорожець, Бартулович (Мкомола, 72), Шишка, Кучеренко (Чайковський, 72), Сичинава.

Попередження: Шиндер (7), Ковтун (12), Кучеренко (13), Карась (19), Чайковський (86), Щедрий (90).

Вилучення: Карась (25).

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І
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П
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О
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12
4
1
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2
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17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
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4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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чемпіонат України Мінай Ингулец

Джерело: Сегодня|Спорт

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