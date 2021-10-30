Інгулець та Верес пішли з поля без голів

Поєдинок середняків чемпіонату України у Кропивницькому між Інгульцем та Вересом завершився нульовою нічиєю

Інгулець - Верес - 0:0 / Фото: ФК "Інгулець"

Якщо у матчі Маріуполь – Динамо 2:3 і Шахтар – Десна 4:1 глядачі побачили по п'ять забитих м'ячів, то остання суботня гра Прем'єр-ліги не порадувала жодним голом.

Інгулець та Верес за суддівства Катерини Монзуль розійшлися миром – 0:0.

Реклама

Після цієї нічиєї Верес у турнірній таблиці УПЛ ділить 6-8 рядки з Олександрією та Металістом 1925, Інгулець же посідає 12-у сходинку.

Інгулець – Верес – 0:0

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Поспєлов, Ковальов (Салем, 71), Асмелаш – Коробенко, Шишка – Козак (Коваленко, 71), Запорожець (Бартулович, 90+2), Шарай – Сітало

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Пасіч, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофієнко (Гечев, 82) – Сергійчук (Шестаков, 75)

Попередження: Запорожець – Петько

Реклама

Реклама

РЕШТА МАТЧІ 13-ГО ТУРУ

Неділя, 31 жовтня

14.00. Колос – Львів

ТБ: Футбол 1

Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10

17:00. Рух – Олександрія

ТБ: Футбол 1

Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металіст 1925 – Зоря

ТБ: Футбол 1

Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понеділок, 1 листопада

17:00. Дніпро-1 – Минай

ТБ: УНІАН

Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Чорноморець

ТБ: Футбол 1

Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80