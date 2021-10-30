Інгулець та Верес пішли з поля без голів

Поєдинок середняків чемпіонату України у Кропивницькому між Інгульцем та Вересом завершився нульовою нічиєю
Інгулець - Верес - 0:0 / Фото: ФК "Інгулець"
Якщо у матчі Маріуполь – Динамо 2:3 і Шахтар – Десна 4:1 глядачі побачили по п'ять забитих м'ячів, то остання суботня гра Прем'єр-ліги не порадувала жодним голом.
Інгулець та Верес за суддівства Катерини Монзуль розійшлися миром – 0:0.
Після цієї нічиєї Верес у турнірній таблиці УПЛ ділить 6-8 рядки з Олександрією та Металістом 1925, Інгулець же посідає 12-у сходинку.
Інгулець – Верес – 0:0
Інгулець: Гальчук – Полегенько, Поспєлов, Ковальов (Салем, 71), Асмелаш – Коробенко, Шишка – Козак (Коваленко, 71), Запорожець (Бартулович, 90+2), Шарай – Сітало
Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Пасіч, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофієнко (Гечев, 82) – Сергійчук (Шестаков, 75)
Попередження: Запорожець – Петько
РЕШТА МАТЧІ 13-ГО ТУРУ
Неділя, 31 жовтня
14.00. Колос – Львів
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10
17:00. Рух – Олександрія
ТБ: Футбол 1
Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18
19:30. Металіст 1925 – Зоря
ТБ: Футбол 1
Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84
Понеділок, 1 листопада
17:00. Дніпро-1 – Минай
ТБ: УНІАН
Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90
19:30. Ворскла – Чорноморець
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80
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Результати останніх матчів:
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32
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
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12
7
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11
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Забиті
21
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11
Результати останніх матчів:
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7
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24
15
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24
Пропущені
15
Різниця
9
Результати останніх матчів:
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П
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5
12
7
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16
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16
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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12
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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26
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7
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12
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26
Різниця
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Результати останніх матчів:
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13
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