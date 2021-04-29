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Гравця назавжди прибрали з футболу за жахливий фол, а Гельзін виправдовувався за матюки перед УАФ

29 квітня, 17:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін виступив перед функціонерами, відповідаючи за свої слова про суддів, а аматора-грубіяна відсторонили від футболу

Гельзин і Калитвинцев

Гельзин і Калитвинцев / Фото: Канал Футбол

Сьогодні відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. На ньому розглядали дві резонансні справи. Бос Олімпіка Владислав Гельзін, який на початку березня нецензурно висловився в прямому ефірі про українських суддів і їх наставника Лучано Лучі, виклав свою точку зору на конфліктну ситуацію. Нагадаємо, глава футбольних арбітрів України пообіцяв жорстке покарання Гельзіну.

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Як інформує сайт УАФ, на засіданні просто заслухали пояснення сторін, а винесення вердикту відклали до наступної зустрічі. Кажуть, його дискваліфікують на кілька років.

Також функціонери обговорили жахливий фол в матчі юніорів, коли Олексій Пінчук, гравець аматорської команди Скорук (Томаківка), грубо травмував Олександра Килика – футболіста молодіжного складу Дніпра-1. Федерація футболу Дніпропетровської області вже прийняла рішення назавжди усунути Пінчука від змагань за той брутальний фол. А чиновники з УАФ сьогодні підтвердили це рішення на національному рівні.

Читайте також про те, коли гравці збірної приїдуть в табір Шевченка перед Євро-2020.

Дивіться, як учора Олімпік сенсаційно обіграв Зорю в чемпіонаті України:

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