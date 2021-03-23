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Форвард "Шахтаря" зіграв у футбол в Червонограді з дітьми

23 березня, 22:30

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Богдан В'юнник взяв участь у соціальній акції клубу

Футболісти "Шахтаря" регулярно відвідують майданчика проекту "Давай, грай!" у різних містах України. У черговій акції нападник "гірників" Богдан В'юнник побував на тренуванні дітей у Червонограді.

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Тим часом, гравці "Шахтаря" провели урок для дітей з особливостями розвитку.

Червоноград – шахтарське місто у Львівській області, де функціонують шість шахт. Проект Shakhtar Social "Давай, грай!" працює тут з вересня 2018 року. Близько 200 дівчаток і хлопчиків у віці від 7 до 12 років безкоштовно займаються футболом з тренерами на двох майданчиках.

Богдан В'юнник приїхав в гості до дітей, які тренуються на полі місцевої ЗОШ № 8, пограв з ними в футбол, вручив подарунки від ФК "Шахтар" і генерального партнера проекту компанії ДТЕК, сфотографувався і роздав автографи. А ще форвард "оранжево-чорних" відвідав пам'ятки Червонограда: пам'ятник шахтарю, стадіон "Шахтар" і одну з шахт.

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- У Червонограді у нас майданчики "Давай, грай!", де за підтримки ДТЕК ми проводимо тренування для 200 дітей. Це цікаве шахтарське місто західної України, і воно дуже футбольне. Тут давно чекали на нашого гравця, і ми раді, що Богдан В'юнник взяв участь в занятті разом з хлопцями, – зазначила директор Shakhtar Social Інна Хмизова.

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"Шахтар" вже п'ятий рік поспіль підтримує соціальну кампанію #Morethanfootball Action Weeks 2021, яка проводиться з 22 березня по 18 квітня за сприяння European Club Association, UEFA Foundation for Children і European Football for Development Network. Її мета – показати, що футбол доступний всім і як один з ключових інструментів вирішення соціальних проблем може змінювати життя на краще.

Читайте також: Із ким залишилося зіграти "Шахтарю" і "Динамо".

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