Гравець Динамо в інвалідному візку: футболісту поставили стрижень після травми в УПЛ

Ібрагім Каргбо, який на правах оренди виступає за донецький Олімпік, після поєдинку з Зорею переніс екстрену операцію в київській клініці

Нападник київського Динамо Ібрагім Каргбо, який на правах оренди виступає за донецький Олімпік, тепер пропустить більш ніж півроку. Форвард отримав жахливу травму в матчі із Зорею (2:1). Ібрагім народився в Сьєрра-Леоне, але також має паспорт Бельгії.

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У перенесеному матчі 10-го туру УПЛ голкіпер Зорі Нікола Василь вибіг за м'ячем за межі штрафного, де зіткнувся з Каргбо. Воротар отримав пряму червону картку, а футболіст не зміг продовжити зустріч і вже переніс операцію в Києві. Відновлення може зайняти від 7 місяців, і перший час Каргбо буде жити на базі Динамо.

"Дуже оперативно всі спрацювали, тому що це сталося в Чернігові. Ми прийняли його близько 10 вечора, а вже о 8:30 починалася операція. У нього досить важка травма – багатоуламковий перелом великогомілкової кістки і невеликий – малогомілкової. 2 години тривала операція. Під час операції використовували спеціальний стрижень – він відразу зможе наступати на ногу, переносити 15-20% ваги, користуючись милицями. Така ходьба триватиме 2,5 місяці", – розповіла Футбол NEWS головлікар медичного центру Ганна Вовченко

Ібрагім Каргбо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Якщо все буде добре на контрольному рентгені, через 3,5 місяці почне помалу бігати. Потім ще через рік потрібно буде витягнути стрижень. Думаю, він нормально повернеться до футболу"

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Олімпік вже опублікував фото гравця з лікарні з ногою в гіпсі і в інвалідному візку.

Також ми писали, що преміальні в Динамо за золото будуть розподіляти не так, як планувалося.

Дивіться огляд матчу Олімпік – Зоря