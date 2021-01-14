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Хоч у космос відправляй: "Шахтар" показав, як гравці проходили медогляд

14 січня, 18:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" завершили відпустку і готуються до відновлення сезону

Футболісти донецького "Шахтаря" вийшли з відпустки і насамперед вирушили на поглиблений медогляд. Сьогодні обстеження проходили Олексій Шевченко, Сергій Болбат, Валерій Бондар, Богдан В'юнник, Михайло Мудрик, Віктор Коваленко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков та Анатолій Трубін, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Медогляд включає аналіз крові, електрокардіографію, флюорографію, КТ-контроль і ультразвукові дослідження.

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Повідомляється, що інші гравці "Шахтаря" пройдуть медогляд у найближчі два дні. Також заплановані тести на базі, які проводяться спільно з тренером з фізпідготовки, – швидкісні, на силу, координацію та інші. А 17 січня "Шахтар" відправиться в Анталью.

Дивіться, як "Шахтар" грав у Лізі чемпіонів:

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чемпіонат України Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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