Ходить ходором! Вагітна зірка Instagram показала "футбол" у своєму животі

Найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату Ліза Третьякова, кількість підписників якої в Instagram становить 218 тисяч осіб, знову шокувала своїх фоловерів.
Раніше дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова приголомшила зізнанням, що під час своїх перших пологів просила її вбити.
А тепер відверта Ліза показала, як ходить ходором її вагітний животик перед народженням другої дитини.
"Активний малюк, футболить маму добряче. Це відео побило всі рекорди в сторіс. Усі в шоці від того, що за метушня відбувається у мене в животі, а я в шоці від того, що у багатьох такої метушні не було)) У мене в обидві вагітності живіт ходором ходить. Але другий малюк, напевно, трохи активніший за Сабріну, відразу видно – татові футбольні гени"
"Буває – висуне ніжку, і мені вдається її встигнути ніжнесенько зловити і пару секунд потримати"
"Може, це через те, що в цю вагітність у мене зовсім мінімальний прошарок жирочку, і я так усе відчуваю і чітко бачу", – поділилася в Instagram подробицями своєї другої вагітності палка брюнетка Ліза Третьякова
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