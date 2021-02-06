Русский
$ 27,89
33,45

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Ходить ходором! Вагітна зірка Instagram показала "футбол" у своєму животі

6 лютого, 20:23

Олег Люлька Олег Люлька

Малюк, що перебуває під серцем Лізи Третьякової, "знатно футболить" свою маму

Найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату Ліза Третьякова, кількість підписників якої в Instagram становить 218 тисяч осіб, знову шокувала своїх фоловерів.

Реклама

Раніше дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова приголомшила зізнанням, що під час своїх перших пологів просила її вбити.

А тепер відверта Ліза показала, як ходить ходором її вагітний животик перед народженням другої дитини.

"Активний малюк, футболить маму добряче. Це відео побило всі рекорди в сторіс. Усі в шоці від того, що за метушня відбувається у мене в животі, а я в шоці від того, що у багатьох такої метушні не було)) У мене в обидві вагітності живіт ходором ходить. Але другий малюк, напевно, трохи активніший за Сабріну, відразу видно – татові футбольні гени"

"Буває – висуне ніжку, і мені вдається її встигнути ніжнесенько зловити і пару секунд потримати"

"Може, це через те, що в цю вагітність у мене зовсім мінімальний прошарок жирочку, і я так усе відчуваю і чітко бачу", – поділилася в Instagram подробицями своєї другої вагітності палка брюнетка Ліза Третьякова

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вагітність WAGs дружина футболіста Лиза Третьякова

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в ІталіїФутбол
"Як можна не відзначити?" Вигнаний з "Колоса" Селезньов розповів про посиденьках у компаніїЧУ з футболу
"И целуй меня везде": дружина динамівця Буяльського без чоловіка яскраво відзначила день народженняФутбол
Селезньова вигнали з
Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режимуЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти