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"Хочеться перемагати "Шахтар": колишній гравець "гірників" має намір знову відібрати у них очки

11 березня, 19:02

Олена Павлова Олена Павлова

"Десна" виграла два матчі поспіль і не збирається переривати серію

Колишній півзахисник "Шахтаря" Андрій Тотовицький, який зараз виступає в складі чернігівської "Десни", розповів про бойовий настрій команди перед матчем з "гірниками" у 18-му турі Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 14 березня, на НСК Олімпійський. Початок – о 17:00.

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"Після двох перемог ми підходимо до матчу з "Шахтарем" в хорошому настрої. Він не буде вирішальним у боротьбі за призові місця, але точно один з. Щільність в турнірній таблиці зараз така, що потрібно брати очки в усіх матчах", – розповів Андрій Футбол 24

Андрій Тотовицький

Андрій Тотовицький / Фото: ФК "Десна" Чернігів

"Десні" поки не вдавалося перемогти донецьку команду, але Тотовицький вважає, що до цього потрібно прагнути:

"Ми в першому колі перший раз відібрали у "Шахтаря" очки, але, звичайно, хочеться перемагати, як "Шахтар", так і інші команди. Це буде дуже важка гра, тому що "Шахтар" – це команда, яка грає в 1/8 Ліги Європи. Буде дуже важкий і цікавий матч".

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Раніше ми писали, що колишній гравець "Маріуполя" допоміг розгромити свій клуб, який вже на грані.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
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-16
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Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Дивіться, як Тотовіцкій забивав за "Шахтар"

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