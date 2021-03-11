"Хочеться перемагати "Шахтар": колишній гравець "гірників" має намір знову відібрати у них очки

Колишній півзахисник "Шахтаря" Андрій Тотовицький, який зараз виступає в складі чернігівської "Десни", розповів про бойовий настрій команди перед матчем з "гірниками" у 18-му турі Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 14 березня, на НСК Олімпійський. Початок – о 17:00.

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"Після двох перемог ми підходимо до матчу з "Шахтарем" в хорошому настрої. Він не буде вирішальним у боротьбі за призові місця, але точно один з. Щільність в турнірній таблиці зараз така, що потрібно брати очки в усіх матчах", – розповів Андрій Футбол 24

Андрій Тотовицький / Фото: ФК "Десна" Чернігів

"Десні" поки не вдавалося перемогти донецьку команду, але Тотовицький вважає, що до цього потрібно прагнути:

"Ми в першому колі перший раз відібрали у "Шахтаря" очки, але, звичайно, хочеться перемагати, як "Шахтар", так і інші команди. Це буде дуже важка гра, тому що "Шахтар" – це команда, яка грає в 1/8 Ліги Європи. Буде дуже важкий і цікавий матч".

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Раніше ми писали, що колишній гравець "Маріуполя" допоміг розгромити свій клуб, який вже на грані.

Дивіться, як Тотовіцкій забивав за "Шахтар"

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