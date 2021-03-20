Гранди екзаменують Львів: анонс і розклад трансляцій 19-го туру УПЛ

20 і 21 березня в українській Прем'єр-лізі відбудуться поєдинки 19-го туру. Лідери УПЛ "Динамо" і "Шахтар" зустрінуться з аутсайдерами "Рухом" і "Львовом".

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Субота, 20 березня

14:00 "Маріуполь" – "Минай"

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 2.34 – 3.05 – 3.35

17:00 "Десна" – "Дніпро-1"

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 2.02 – 3.40 – 3.80

19:30 "Ворскла" – "Олімпік"

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 1.80 – 3.55 – 4.65

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Неділя, 21 березня

14:00 "Інгулець" – "Олександрія"

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 3.95 – 3.15 – 2.08

17:00 "Львів" – "Шахтар"

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 19.50 – 8.20 – 1.14

17:00 "Динамо" – "Рух"

ТВ: 2 + 2

Букмекери: 1.15 – 7.50 – 21.00

19:30 "Колос" – "Зоря"

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 3.85 – 3.30 – 2.03

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Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.

Раніше ми писали, що матюкальникам із "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського.

Турнірна таблиця

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