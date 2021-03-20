Гранди екзаменують Львів: анонс і розклад трансляцій 19-го туру УПЛ

20 і 21 березня в українській Прем'єр-лізі відбудуться поєдинки 19-го туру. Лідери УПЛ "Динамо" і "Шахтар" зустрінуться з аутсайдерами "Рухом" і "Львовом".
Субота, 20 березня
14:00 "Маріуполь" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.34 – 3.05 – 3.35
17:00 "Десна" – "Дніпро-1"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.02 – 3.40 – 3.80
19:30 "Ворскла" – "Олімпік"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 1.80 – 3.55 – 4.65
Неділя, 21 березня
14:00 "Інгулець" – "Олександрія"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.95 – 3.15 – 2.08
17:00 "Львів" – "Шахтар"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 19.50 – 8.20 – 1.14
17:00 "Динамо" – "Рух"
ТВ: 2 + 2
Букмекери: 1.15 – 7.50 – 21.00
19:30 "Колос" – "Зоря"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.85 – 3.30 – 2.03
Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.
Раніше ми писали, що матюкальникам із "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського.
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