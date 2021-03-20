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Гранди екзаменують Львів: анонс і розклад трансляцій 19-го туру УПЛ

20 березня, 09:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

20 і 21 березня в українській Прем'єр-лізі відбудуться поєдинки 19-го туру. Лідери УПЛ "Динамо" і "Шахтар" зустрінуться з аутсайдерами "Рухом" і "Львовом".

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Субота, 20 березня

14:00 "Маріуполь" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.34 – 3.05 – 3.35

17:00 "Десна" – "Дніпро-1"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.02 – 3.40 – 3.80

19:30 "Ворскла" – "Олімпік"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 1.80 – 3.55 – 4.65

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Неділя, 21 березня

14:00 "Інгулець" – "Олександрія"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.95 – 3.15 – 2.08

17:00 "Львів" – "Шахтар"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 19.50 – 8.20 – 1.14

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17:00 "Динамо" – "Рух"
ТВ: 2 + 2
Букмекери: 1.15 – 7.50 – 21.00

19:30 "Колос" – "Зоря"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.85 – 3.30 – 2.03

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Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.

Раніше ми писали, що матюкальникам із "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського.

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забиті 27
Пропущені 18
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П П
10
МаріупольМаріупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П Н П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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