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"Героям слава" знову поперек горла Росії. Але УЄФА всіх люб'язно послала... до УАФ

Олена Павлова Олена Павлова
16 липня, 23:21
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Російські ЗМІ зверталися до УЄФА стосовно нової вимоги до форми команд в чемпіонаті України і емблеми зі слоганами і картою країни з Донбасом і Кримом
Новий логотип на ігровій формі команд в Україні
Новий логотип на ігровій формі команд в Україні / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Новий сезон чемпіонату України з футболу розпочнеться вже за тиждень. І за новим регламентом, кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава", а також картою України. Що вже викликало бурю обурення в Росії.

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Нагадаємо, що саме через ці гасла і карту розгорівся скандал напередодні Євро-2020. І в результаті тиску Росії УАФ зобов'язали прибрати з форми збірної України фразу "Героям слава". Тепер УЄФА холодно відреагувала на запит російського видання РІА Новини стосовно нанесення на форму великої емблеми УАФ.

"Це внутрішнє питання, яке стосується Української прем'єр-ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням", – йдеться в коментарі УЄФА

Емблему розмістять на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки на рівні середини плеча. зобов'язання поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка.

Раніше ми писали, що в українському футболі затвердили новий медичний протокол для проведення матчів. Тепер стадіони під час поєдинків Прем'єр-ліги, першої та другої ліги, а також жіночих змагань можна заповнювати на 67%.

Вболівальники на НСК "Олімпійський"
Вболівальники на НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні стартує 23 липня матчем Львів – Маріуполь.

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