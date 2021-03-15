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Футбольний "Греммі-2021": реп від Алієва і матюки Гельзіна – в головних хітах року

15 березня, 13:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

В українському футболі виконували не гірше, ніж на сценах по всьому світу

Сьогодні вночі в США відбулося вручення престижної нагороди в світі музики "Греммі – 2021". Ми не могли пройти повз такої грандіозної події і вручили свої премії, але тільки "виконавцям" зі світу українського футболу.

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Альбом року: Цілу збірку пісень різних жанрів зібрав головний тренер збірної України Андрій Шевченко. З приходом в національну команду Шева ввів традицію, що новачки на посвяченні обов'язково повинні співати пісні. У колекції є навіть такі світові хіти як "Desposito".

Пісня року: Євген Селезньов повернувся в Україну з грандіозною метою стати кращим бомбардиром в історії нашого чемпіонату. Але бомбардирская гонка неочікувано завершилася, коли його погнали з "Колоса" за порушення режиму. Селезньов так "співав" що він ні в чому не винен, а всі розмови про те, що він випивав – витівки недоброзичливців. Але, як це часто буває, правда швидко вилізла назовні.

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Кращий новий виконавець: Вболівальники занудьгували за висловлюваннями знаменитого тренера Віталія Кварцяного. Але розслабитися їм не дає президент дебютанта УПЛ "Інгульця" Олександр Поворознюк. Видавати "перли" він почав, коли його команда ще грала Першій лізі, а зараз не збавляє обертів. Ось недавно Поворознюк забажав "е**ути" "Колос" на наступний день після свого дня народження. "Григорович, з днем народження."Е**ути"не вийшло, але нічия теж непоганий результат", – випалив в післяматчевому інтерв'ю голкіпер Артем Малиш.

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Запис року: Нагорода справедливо відправляється президенту "Олімпіка" Владиславу Гельзіну. Після матчу з "Шахтарем" Гельзін увірвався в прямий ефір і такого наговорив... Тут словами не передати, потрібно обов'язково дивитися.

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Полька альбом: Підкорювати сусідню Польщу вирушили динамівці Артем Шабанов і Назарій Русин. Шабанов вже встиг провести п'ять матчів, а на рахунку Русина тільки один вихід на поле. Зате у нього більше часу для знайомства з місцевим музичними вподобаннями.

Метал-виконання: Олександр Ярославський виконав на всі сто! Колишній президент "Металіста" заявив, що відроджує своє дітище і ставить завдання виходу в Лігу чемпіонів.

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Поп-виконання: У цьому жанрі немає рівних колишній дружині Миколи Морозюка Ірині. Дівчина не соромиться викладати відверті фото в соцмережі і розповідати підписникам пікантні історії зі свого життя.

Більше фото Ірини Морозюк

Реп-виконання: Олександр Алієв повернувся на стадіон "Динамо", щоб записати кліп для своєї дебютної пісні "КЕНТ – футбол в моїй крові". Але, як справжній "гангстер", Алієв вже нажив собі ворогів в УАФ, де порахували, що реп від колишнього гравця шкодить іміджу українського футболу.

Увага! Нецензурна лексика (18+)

Патріот-року: Артем Мілевський повернувся догравати в Україну і знову заспівав гімн України, як в славні дні виступу за національну команду. Проте, такий патріотичний порив не припав до душі в Білорусі, звідки родом Міля і де грав останні кілька років. "Все одно, який гімн співати?", – написав під відео один з підписників.

Шансон-виконання: Чемпіон світу з "Динамо" Георгій Цітаішвілі взимку відправився в оренду в "Ворсклу" і за доброю традицією на посвяченні новачків мав заспівати пісню. Правда, підібрав Жора композицію в стилі шансон "Небо над землею", яка була написана, коли майбутній футболіст ще ходив пішки під стіл.

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Греммі футбол Артем Мілевський Євген Селезньов Олександр Алієв Владислав Гельзін Георгий Цитаишвили

Джерело: Сегодня|Спорт

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