Футболіст Пердута пообіцяв місяць ходити зеленим: що для цього потрібно

Захисник полтавської Ворскли Ігор Пердута пообіцяв оригінально відзначити потрапляння його команди до ТОП-2 чемпіонату України, якщо таке трапиться.
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"Можу постригтися налисо або пофарбувати волосся в зелений колір (один з клубних кольорів Ворскли). Нехай буде, але це якщо ми посядемо щонайменше другу сходинку і вийдемо до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Місяць буду ходити зелений", – сказав Пердута, якого цитує "Брутальний футбол"
"У нас нині завдання – виходити і вигравати кожну гру, а що буде на виході, потім сядемо і подивимося. Звісно, хочеться забратися якнайвище, посісти і друге, і перше місце ", – додав Ігор
Відзначимо, що наразі Ворскла посідає четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, за сім турів до фінішу відстаючи на вісім очок від Шахтаря, який нині другий.
Раніше Пердута розповів, що дружина легко взяла його прізвище. "Я сам здивувався, якщо чесно. Вона ще так здивовано у мене питала: "Тю, а яке ще я мала брати? "Врешті-решт, у неї дівоче прізвище Москаль", – зізнався футболіст Ворскли в коментарі "Полтавщина Спорт".
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