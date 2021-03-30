Футболіст Пердута пообіцяв місяць ходити зеленим: що для цього потрібно

Захисник Ворскли пофарбується, якщо його команда заплигне з четвертого на другу сходинку УПЛ

Захисник полтавської Ворскли Ігор Пердута пообіцяв оригінально відзначити потрапляння його команди до ТОП-2 чемпіонату України, якщо таке трапиться.

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"Можу постригтися налисо або пофарбувати волосся в зелений колір (один з клубних кольорів Ворскли). Нехай буде, але це якщо ми посядемо щонайменше другу сходинку і вийдемо до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Місяць буду ходити зелений", – сказав Пердута, якого цитує "Брутальний футбол"

Ігор Пердута / Фото: Facebook

"У нас нині завдання – виходити і вигравати кожну гру, а що буде на виході, потім сядемо і подивимося. Звісно, хочеться забратися якнайвище, посісти і друге, і перше місце ", – додав Ігор

Відзначимо, що наразі Ворскла посідає четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, за сім турів до фінішу відстаючи на вісім очок від Шахтаря, який нині другий.

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Ігор Пердута / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Раніше Пердута розповів, що дружина легко взяла його прізвище. "Я сам здивувався, якщо чесно. Вона ще так здивовано у мене питала: "Тю, а яке ще я мала брати? "Врешті-решт, у неї дівоче прізвище Москаль", – зізнався футболіст Ворскли в коментарі "Полтавщина Спорт".

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