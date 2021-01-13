Футболіст Юхим Конопля розповів про відносини з колишньою дівчиною Попова

Під час зимового міжсезоння в українському футболі важливе місце зайняла тема відпусток. Багато гравців літали в теплі краї, і в грудні стало відомо, що колишня дівчина динамівця Попова пішла до футболіста "Шахтаря". Анастасія Гладун тепер зустрічається з Юхимом Конополею – молодим захисником донецького клубу, який орендований чернігівською "Десною".

Реклама

Про те, чи були у Юхима проблеми з колишнім партнером по молодіжній, а тепер і по основній збірній, 21-річний уродженець Донецька розповів YouTube-каналу Від душі в душу":

"Я з нею зустрічаюся чотири місяці. Я її побіжно помітив, потім парою слів якихось перекинулися. Я їй комплімент відважив. Потім все забулося, тиждень пройшов, і я її знову побачив. Я не знав, що це дівчина Дениса була. Тільки потім, коли побачив її в Instagram, то зрозумів. Я не хочу вже це розносити, адже вона зустрічалася з Денисом рік або більше. Всі футболісти знають, які у них були відносини, тому ніхто не захотів влазити. Що може змусити людину написати таку грубість про дівчину в соцмережах? Я не влазив в їх конфлікт, я розумів, що це абсолютно дитячий сад і мені навіть не варто сунутися. Мені не довелося комусь що говорити або писати, моя дівчина поставила його на місце... Я з Поповим привітався, попрощався – близько ніколи не дружив".

Раніше динамівець Попов грубо відповів колишній дівчині в соцмережах.

Дивіться, як "Десна" обіграла "Маріуполь" в чемпіонаті України:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама