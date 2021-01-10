Футболіст "Динамо" під владою юної красуні: "Коли в тебе дочки"

Півзахисник Сергій Сидорчук – батько двох дівчаток і одного хлопчика

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук показав, як проводить час у колі сім'ї. Точніше, кадри зняла його дружина Анна, яка, на відміну від чоловіка, ділиться своїми буднями в соцмережах. Днями дружина Сидорчука показала домашнє відео Різдва.

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У черговому відеоролику футболіст опинився під владою старшої дочки Кіри. Вона робить Сергію зачіску, а сам він намагається розгадувати кросворд. "Добре, коли в тебе доньки, можна стерпіти все", – підписали Сидорчуки відео.

Відео: Instagram

Також Анна зняла, як чоловік з донькою грає на відеоприставці. При цьому Сергій ніжно назвав дружину "зайцем". Вона ж підписала цей ролик "наші дні і ночі".

У відпустці Сидорчук зворушив знімком з дітьми на Мальдівах. Нагадаємо, молодшим дітям футболіста, двійнятам хлопчикові та дівчинці, – по три роки.

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Зараз у динамівців закінчується відпустка, після якої вони відправляться на збір до ОАЕ. Причому вже на 18 січня у команди Мірчі Луческу запланований перший товариський матч – з польською "Легією".

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Згадаймо, як Сергій забивав за "Динамо":

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