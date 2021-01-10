Русский
$ 28,4
34,85

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Футболіст "Динамо" під владою юної красуні: "Коли в тебе дочки"

10 січня, 10:51

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник Сергій Сидорчук – батько двох дівчаток і одного хлопчика

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук показав, як проводить час у колі сім'ї. Точніше, кадри зняла його дружина Анна, яка, на відміну від чоловіка, ділиться своїми буднями в соцмережах. Днями дружина Сидорчука показала домашнє відео Різдва.

Реклама

У черговому відеоролику футболіст опинився під владою старшої дочки Кіри. Вона робить Сергію зачіску, а сам він намагається розгадувати кросворд. "Добре, коли в тебе доньки, можна стерпіти все", – підписали Сидорчуки відео.

Відео: Instagram

Також Анна зняла, як чоловік з донькою грає на відеоприставці. При цьому Сергій ніжно назвав дружину "зайцем". Вона ж підписала цей ролик "наші дні і ночі".

У відпустці Сидорчук зворушив знімком з дітьми на Мальдівах. Нагадаємо, молодшим дітям футболіста, двійнятам хлопчикові та дівчинці, – по три роки.

В тренді
Колишнього боса ФІФА забрали в лікарню у важкому стані

Зараз у динамівців закінчується відпустка, після якої вони відправляться на збір до ОАЕ. Причому вже на 18 січня у команди Мірчі Луческу запланований перший товариський матч – з польською "Легією".

Реклама

Згадаймо, як Сергій забивав за "Динамо":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео футбол доньки кросворд Сергій Сидорчук приставка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
У
У "Шахтарі" назвали ім'я майбутнього тренера командиФутбол
Легіонер
Легіонер "Динамо" одружується з українкою: вона сказала "так"ЧУ з футболу
Сексапільна дівчина гравця
Сексапільна дівчина гравця "Шахтаря" дісталася до чарівних димарівФутбол
Російський клуб поверне київському
Російський клуб поверне київському "Динамо" забракованого легіонераЧУ з футболу
"Чумове фото!" Гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл зі своїх тілФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти