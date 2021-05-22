Це на голову не налазить – президент Олімпіка засудив свою дискваліфікацію від УАФ

Владислав Гельзін вважає, що функціонери несправедливо усунули його від футболу на п'ять років, відчуває розчарування і не впевнений, що піде до суду

Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

У п'ятницю Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення стосовно скандальної поведінки Владислава Гельзіна. Як ми напередодні писали, президента Олімпіка вигнали з футболу на п'ять років. Сьогодні власник донецького клубу висловив свою реакцію.

Думками Гельзін поділився з Tribuna.com, досить агресивно оцінивши вердикт функціонерів:

"Я відреагував по-філософськи. Це не вони мене дискваліфікували. Я сам ухвалюватиму рішення: займатися мені далі футболом чи ні. А цими методами вони показують всьому українському футболу, мовляв, спробуйте ще щось сказати. Якщо всіх таке влаштовує, то нехай. А мене не влаштовує. Мені є куди витратити гроші. За свої гроші я ще повинен нервувати і переживати. Ми втратили своє рідне місто, але футбол не кинули, а продовжили його розвивати, вкладали в нього серце і душу".

Втім, президент клубу поки що точно не визначився зі своїми подальшими кроками:

"Те, що зараз діється в УАФ, на голову не налазить. Тому я сам прийматиму рішення – піти чи продовжувати. Я не хочу перебувати в такому футболі, де суддівство вирішує, будете ви на межі вильоту або на межі потрапляння в єврокубки. Я ще не прийняв рішення, чи подаватиму апеляцію до Спортивного арбітражного суду – на початку наступного тижня будемо розуміти, що робити. Зараз є стан розчарування, і немає відчуття злості або помсти. Просто порожнеча всередині – і більше немає емоцій".

Нещодавно Гельзін виправдовувався за матюки перед УАФ. Тепер 47-річний президент клубу, по суті, може "поховати" Олімпік, якщо припинить його фінансувати.

Згадаймо, як емоційно Гельзін вривався в прямий ефір: