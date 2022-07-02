Це буде меседж усьому світу. Павелко назвав дату старту чемпіонату України

Чемпіонат України з футболу сезону 2022/2023 розпочнеться у День Незалежності України. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Функціонер зазначив, що цього дня планується дати старт чемпіонату у Прем'єр-лізі, а також у Першій та Другій лігах.

"Зараз ми відпрацьовуємо фінальну версію протоколів безпеки та старт чемпіонату з нашими клубами, Кабінетом Міністрів, Міністерством молоді та спорту. Є дуже багато важливих питань, з якими ми вперше у житті зіткнулися, щоб проводити футбол у нашій країні під час воєнного стану.

Дуже важливий старт – це відпрацьовується з UEFA та FIFA, керівництвом країни, керівництвом військових адміністрацій, спортивної спільноти. Важливо розпочати чемпіонат. Це важливо для хлопців на передовій, для всіх українців. Відчуваємо, що ми боремося за правду і перемоги заради нашого майбутнього.

Є сенс розпочати всі змагання УПЛ та ПФЛ у дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу та європейського футбольного середовища, щоб у День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна жива, вона міцна у своїх прагненнях та обов'язково переможе", – сказав Павелко в інтерв'ю Футбол NEWS.