Якщо сирена – скрізь треба ховатися! Тренер Інгульця розповів, де потрібно грати матчі УПЛ

Нещодавно голова УАФ Андрій Павелко заявив, що чемпіонат України з футболу розпочнеться у серпні. Незважаючи на воєнний стан у країні.
Де гратимуть команди? На це питання ще немає остаточної відповіді. Одні бажають грати за кордоном. Інші пропонують проводити матчі у західній Україні, треті – лише у Києві.
А ось головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко впевнений, що клуби мають проводити матчі на своїх стадіонах. Звичайно, якщо вони не в окупації та в їхніх містах немає бойових дій.
"Дивіться, Олександрія, Петрове, Кривий Ріг – за п'ятдесят кілометрів один від одного. Чи варто їхати за півтори тисячі кілометрів на захід країни, щоб зіграти матч між собою? Якщо сирена у Києві, Львові чи Кривому Розі, то скрізь треба ховатися у бомбосховищі", – заявив Лавриненко в інтерв'ю програмі Студія 2U.
Раніше колишній тренер збірної України Микола Павлов говорив, що навіть під час війни потрібно проводити чемпіонат з футболу.