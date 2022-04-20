Якби замість Зеленського був Порошенко? Петровський "Папа" висловився про війну

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що війну проти Росії було б програно, якби при владі залишився колишній глава держави

Олександр Поворознюк порівняв Порошенка та Зеленського

Війна об'єднала українців навколо боротьби за свою країну та відкинула у небуття минулі розбірки. Одним з чинників відважної боротьби українців називають жорстку позицію президента країни Володимира Зеленського.

Глава держави не зупиняє боротьбу проти атак фашистів на своєму фронті та не думає капітулювати, за що отримує визнання від багатьох громадян. Великим шанувальником Зеленського став президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

Реклама

Читайте також: Українцям заборонили виступати під слова Зеленського про мир

Петровський "Папа", як його називають у рідному селі, в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардиір" пояснив, чому захоплюється діями "гаранта", а також порівняв його з попередником Петром Порошенком.

"Риба завжди гниє з голови. Усі дивляться на керівника. Тут справа не у війні. Усі чекали, що зробить і скаже Зеленський. А він реально показав, що він чувак з яйцями. Він реально показав, що може. Якби не було Зеленського і якби Порошенко був на його місці, я впевнений, що вже давно б Україну злили і не було б такої нації. Я впевнений в цьому. Ніхто б так не вчинив, як Зеленський. Вся заслуга у ньому, це він показав свою громадянську позицію. А нам треба вже рівнятися на нього, слід дослухатися до нього. Він хоче миру. Яким шляхом це буде досягнуто – не має значення, але це буде. Він не здає та не зливає свої території, це дуже великий плюс".

Раніше на слова Поворознюка записали реп про Зеленського. Хіт "Вова, ї*аш їх, бл*дь" набув популярності у YouTube, зібравши десятки тисяч лайків.