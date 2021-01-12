Русский
$ 28,2
34,28

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Ексгравцю "Динамо" запропонували завершити кар'єру і стати тренером в "Дніпрі"

12 січня, 16:34

Олег Люлька Олег Люлька

На думку почесного президента дніпрян Юрія Берези, Сергію Кравченку час вішати бутси на цвях

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Сергій Кравченко незабаром може завершити кар'єру футболіста. Про це заявив Юрій Береза – почесний президент "Дніпра-1", де останні роки виступав Кравченко. Екскапітану дніпрян, що посыдають останнє місце в Прем'єр-лізі, зараз 37 років. І бос клубу більше не бачить його гравцем команди.

Реклама

Читайте також: Грожан завершив кар'єру у Формулі-1 після аварії з вибухом і пожежею

"У житті кожного футболіста настає момент, коли потрібно вішати бутси на цвях. Такий час, мабуть, настав для нашого капітана. Насправді, це один з найважчих моментів для того, хто закоханий в професію футболіста"

"Сергій Кравченко – дуже професійний і відповідальний футболіст, цілеспрямований. Він – один із стовпів, на яких створювався "Дніпро-1". І у мене є тільки слова подяки. Він ділився своїм авторитетом, досвідом і підтягував молодь, починаючи з другої ліги"

"Хочу згадати кубкові матчі, в яких викладалася вся команда. І цей настрій йшов, в основному, від капітана. Тому хочу подякувати йому за прекрасно проведені години, коли я спостерігав за грою "Дніпра-1"

"Хочу сказати до побачення, але не назавжди. Я очікую, що його талант ще розкриється на тренерській або адміністративній ниві в складі "Дніпра-1". Так, Сергій хоче ще грати, і він має право на реалізацію свого бажання"

"Але все ж ми розраховуємо на нього як на функціонера або як на тренера. До побачення, капітане", – цитує Юрія Березу офіційний сайт "Дніпра-1"

За словами Берези, на тренувальний збір до Туреччини "Дніпро-1" вирушає вже без Кравченка.

Додамо, що свою новорічну відпустку Кравченко з сім'єю провів у Мексиці в компанії Євгена Коноплянки та його рідних.

Реклама

Реклама

Дивіться вилучення Кравченка в матчі "Ворскла" – "Дніпро-1"

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст чемпіонат України Сергій Кравченко Дніпро-1 завершення кар'єри
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця
Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця "Шахтаря"Футбол
У
У "Шахтарі" назвали ім'я майбутнього тренера командиФутбол
Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на Карибах
Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на КарибахФутбол
Сексапільна дівчина гравця
Сексапільна дівчина гравця "Шахтаря" дісталася до чарівних димарівФутбол
"Чумове фото!" Гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл зі своїх тілФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти