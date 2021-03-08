"Йо**ути не вийшло": український футбол захопила матірна лайка

У минулі вихідні в Прем'єр-лізі в ефірі було чимало нецензурних слів

Черговий тур українського чемпіонату з футболу ще не закінчився, але вже ознаменувався гучним скандалом. В суботу президент "Олімпіка" з матюками ввірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря".

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Старі крутяться, а молоді вчаться. Вчора ввечері "Інгулець" і "Колос" зіграли в Кропивницькому внічию – 0:0. Причому воротар господарів Артем Малиш в кінці зустрічі відбив 11-метровий у виконанні Павла Оріховського. У коментарі після поєдинку 20-річний голкіпер виплеснув свої емоції в нецензурній формі, що потрапило в ефір телеканалів "Футбол" (відео з 48:40).

Передісторією інтерв'ю Малиша стало бажання президента клубу Олександра Поворознюка "йо**ути" "Колос" наступного дня після свого дня народження. Бос "Інгульця" також не стримався, щоб не матюкатися. Правда, на YouTube-каналі клубу ці слова хоча б прибрали з відеоролика.

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Артем Малиш – уродженець Волинської області, останні роки провів у дублі київського "Динамо". Влітку 2020-го перейшов в "Інгулець".

Нагадаємо розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України.

Зрозуміло, що в пориві емоцій футболісти та їхні наставники можуть не стриматися і висловитися нецензурними словами. Однак, мабуть, варто задуматися, як поводитися публічно. Принаймні в ефірі національного телебачення.

Дивіться огляд скандального матчу "Олімпік" – "Шахтар":

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