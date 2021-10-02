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Джокери принесли перемогу Колосу над Чорноморцем: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 16:04
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Колос обіграв на своєму полі Чорноморець з рахунком 2: 1. Ця перемога стала третьою в сезоні для ковалівської команди
Матч 10-го тура УПЛ Колос - Чорноморець
Матч 10-го тура УПЛ Колос - Чорноморець / Фото: УАФ

У суботу, 2 жовтня, в матчі 10-го туру чемпіонату України зустрічалися Колос і Чорноморець.

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Одесити не можуть виграти вже п'ять поєдинків поспіль в УПЛ і приїхали в Ковалівку перервати неприємну серію.

Зустріч почалася з атак господарів поля і вже на 15-й хвилині гри їм вдалося втілити свою перевагу в забитий гол. Серією помилок у штрафному одеситів скористався капітан ковалівцев Володимир Лисенко, який відправив м'яч у сітку воріт Кучерука – 1:0.

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"Моряки" не змирилися з таким розвитком подій на полі й в середині першого тайму відновили статус-кво. Вантух зробив простріл у штрафний майданчик Колоса, який п'ятою замкнув екс-гравець ковалівцев Євген Смирний – 1:1.

У другому таймі проявилося тренерське чуття наставника Колоса Сергія Кузнєцова. На 58 хвилині гри він зробив подвійну заміну в матчі, випустивши на поле форвардів – Сітчінаву і Ренана. А вже за хвилину ці двоє зробили гол: навіс з правого флангу від Сітчінави на дальній штанзі головою завершив Ренан – 2:1.

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Після перемоги над Чорноморцем, Колос піднявся на дев'яту сходинку турнірної таблиці, а "моряки" продовжили свою безвиграшну серію до шести матчів. Команда Юрія Мороза продовжує залишатися в "зоні вильоту".

Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур.

Колос – Чорноморець – 2: 1

Голи: Лисенко, 15, Ренан, 59 – Смирний, 29

Колос: Фесюн – Саків (Петров, 50), Чорноморець, Новак, Павловець, Ільїн – Нурієв (Мілько, 73), Костишин, Задоя, Чурко (Ренан, 58) – Лисенко (Сітчінава, 58)

Чорноморець: Кучерук – Вантух, Дубко, Кадірі, Путря – Авагімян (Брагару, 82), Михайленко, Смирний, Цітаішвілі – Ісаєнко, Ванат (Бугай, 77)

Попередження: Павловець, 16 – Дубко, 34, Смирний, 83, Брагару, 88

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1
3
13
12
1
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Забиті 13
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Різниця 1
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8
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4
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Різниця -3
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9
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16:7
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4
Олександрія
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5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
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13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Колос
9
7:14
11
10
Металіст 1925
9
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11
Інгулець
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8
12
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