Джокери Де Дзербі зробили результат у Полтаві: відео голів та огляд матчу

У центральному матчі 12-го туру УПЛ донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0

Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У Полтаві зустрічалися сусіди по турнірній таблиці, що надавало грі лідерів чемпіонату особливої гостроти. Ми вели онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

У першому таймі полтавчани залишилися в меншості, після вилучення Олів'є Тілля.

Реклама

В другій половині гри "гірники" скористалися своєю чисельною перевагою і зуміли забити у ворота Різника два голи.

Спрацювали джокери Роберто Де Дзербі.

Першим на 65-й хвилині гри відзначився бразилець Тете.

Реклама

Через сім хвилин, Манор Соломон обігрався з Марлосом і вколотив другий м'яч у ворота Різника.

Реклама

Українська Прем'єр-ліга. 12 тур.

Ворскла – Шахтар – 0: 2.

Голи: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане – Степанюк (Крупський, 90+1), Рангель (Амількар, 90+1).

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педріньйо (Тете, 46).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після 12-ти зіграних матчів донецький Шахтар зрівнявся за очками з київським Динамо, принаймні до завтрашнього дня. Полтавчани не змогли збільшити свою чотирьохматчеву переможну серію. Після поразки від "гірників", Ворскла втрималася на третьому місці.