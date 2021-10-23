Джокери Де Дзербі зробили результат у Полтаві: відео голів та огляд матчу

У центральному матчі 12-го туру УПЛ донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0
Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У Полтаві зустрічалися сусіди по турнірній таблиці, що надавало грі лідерів чемпіонату особливої гостроти. Ми вели онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.
У першому таймі полтавчани залишилися в меншості, після вилучення Олів'є Тілля.
В другій половині гри "гірники" скористалися своєю чисельною перевагою і зуміли забити у ворота Різника два голи.
Спрацювали джокери Роберто Де Дзербі.
Першим на 65-й хвилині гри відзначився бразилець Тете.
Через сім хвилин, Манор Соломон обігрався з Марлосом і вколотив другий м'яч у ворота Різника.
Українська Прем'єр-ліга. 12 тур.
Ворскла – Шахтар – 0: 2.
Голи: Тете, 65, Соломон, 72.
Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане – Степанюк (Крупський, 90+1), Рангель (Амількар, 90+1).
Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педріньйо (Тете, 46).
ОГЛЯД МАТЧУ
Після 12-ти зіграних матчів донецький Шахтар зрівнявся за очками з київським Динамо, принаймні до завтрашнього дня. Полтавчани не змогли збільшити свою чотирьохматчеву переможну серію. Після поразки від "гірників", Ворскла втрималася на третьому місці.
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11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті
29
Пропущені
3
Різниця
26
Результати останніх матчів:
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31
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25
29
Забиті
31
Пропущені
6
Різниця
25
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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16
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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23
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Забиті
23
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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12
5
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Забиті
12
Пропущені
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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12
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Пропущені
14
Різниця
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Результати останніх матчів:
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8
12
5
3
4
12
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Забиті
12
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12
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0
Результати останніх матчів:
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П
П
9
12
5
3
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14
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Забиті
14
Пропущені
17
Різниця
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Результати останніх матчів:
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5
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11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
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П
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11
10
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-9
11
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
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П
12
11
2
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22
Різниця
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Результати останніх матчів:
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12
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7
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Пропущені
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Різниця
-12
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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