23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
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Джокери Де Дзербі зробили результат у Полтаві: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 жовтня, 19:30
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У центральному матчі 12-го туру УПЛ донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0
Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура
Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У Полтаві зустрічалися сусіди по турнірній таблиці, що надавало грі лідерів чемпіонату особливої гостроти. Ми вели онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

У першому таймі полтавчани залишилися в меншості, після вилучення Олів'є Тілля.

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В другій половині гри "гірники" скористалися своєю чисельною перевагою і зуміли забити у ворота Різника два голи.

Спрацювали джокери Роберто Де Дзербі.

Першим на 65-й хвилині гри відзначився бразилець Тете.

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Через сім хвилин, Манор Соломон обігрався з Марлосом і вколотив другий м'яч у ворота Різника.

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Українська Прем'єр-ліга. 12 тур.

Ворскла – Шахтар – 0: 2.

Голи: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане – Степанюк (Крупський, 90+1), Рангель (Амількар, 90+1).

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педріньйо (Тете, 46).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після 12-ти зіграних матчів донецький Шахтар зрівнявся за очками з київським Динамо, принаймні до завтрашнього дня. Полтавчани не змогли збільшити свою чотирьохматчеву переможну серію. Після поразки від "гірників", Ворскла втрималася на третьому місці.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті 29
Пропущені 3
Різниця 26
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забиті 31
Пропущені 6
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: П В В В В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
11
7
1
3
16
12
4
22
Забиті 16
Пропущені 12
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В П В П
5
Зоря Зоря Зор
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті 23
Пропущені 15
Різниця 8
Результати останніх матчів: П В В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті 12
Пропущені 10
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П Н В П
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті 14
Пропущені 17
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П В П
12
Інгулець Інгулець Інг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П Н П П
13
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П Н
14
Львів Львів Льв
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забиті 7
Пропущені 19
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П В Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П Н П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П П П П

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Барселона

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Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Завтра

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
12
13:29
4
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