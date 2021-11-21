Джокер Сітчінава приніс перемогу Колосу в Чернігові.

Ковалевський Колос зумів обіграти на виїзді чернігівську Десну з рахунком 1:0 і піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці

Матч 15-го тура УПЛ Десна - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Матч між Десною та Колосом закривав недільну програму 15-го туру чемпіонату України.

Футболісти ковалівської команди прибули до Чернігова з одним завданням – перервати чотириматчеву програшну серію. Чернігівська команда, у свою чергу, хотіла покращити своє турнірне становище за рахунок перемоги над середняком цьогорічного чемпіонату.

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У дебюті другого тайму Десна зуміла забити гол у ворота Колоса, але арбітр угледів офсайд у Безбородька та скасував гол.

А вже на 53-й хвилині матчу чернігівська команда залишилась у меншості. Захисник господарів поля Євген Селін за фол останньої надії одержав від Максима Козиряцького червону картку.

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Граючи в більшості ковалівська команда зуміла реалізувати свою перевагу на 67-й хвилині гри. Чорноморець у штрафному майданчику Десни скористався метушнею, скинув м'яч під удар набігаючому Сітчинаві, а Ніка свій шанс не прогавив – 0:1.

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Наприкінці поєдинку арбітр зрівняв склади команд – пряму червону картку отримав гравець Колоса Дієго Сілва. Але зрівняти рахунок футболісти Десни так і не зуміли.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 15 тур.

Десна – Колос – 0:1

Гол: Сітчінава (67)

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Болбат, Домбровський, Арвеладзе (Масалов, 79), Тотовицький, Завійський, Безбородько (Будківський, 83), Селін, Юрченко (Дегтярьов, 79)

Колос: Волинець, Золотов, Новак (Павловець, 55), Петров, Чорноморець, Мілько, Задоя, Богданов, Чурко (Дієго Сілва, 81), Ренан (Сітчінава, 55), Ільїн

Попередження: Безбородько (45) – Задоя (17), Петров (20), Богданов (24), Золотов (28)

Вилучення: Селін (53) – Дієго Сілва (90+1)

В результаті Колос перервав свою 4-матчеву програшну серію та піднявся з 12-го на 10-те місце у турнірній таблиці. А чернігівська Десна, попри поразку, утрималася на 7-й позиції.