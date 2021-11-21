21 листопада 45+1’
Дженоа 0
Рома 0
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
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Джокер Сітчінава приніс перемогу Колосу в Чернігові.

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 листопада, 21:33
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Ковалевський Колос зумів обіграти на виїзді чернігівську Десну з рахунком 1:0 і піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці
Матч 15-го тура УПЛ Десна - Колос
Матч 15-го тура УПЛ Десна - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Матч між Десною та Колосом закривав недільну програму 15-го туру чемпіонату України.

Футболісти ковалівської команди прибули до Чернігова з одним завданням – перервати чотириматчеву програшну серію. Чернігівська команда, у свою чергу, хотіла покращити своє турнірне становище за рахунок перемоги над середняком цьогорічного чемпіонату.

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У дебюті другого тайму Десна зуміла забити гол у ворота Колоса, але арбітр угледів офсайд у Безбородька та скасував гол.

А вже на 53-й хвилині матчу чернігівська команда залишилась у меншості. Захисник господарів поля Євген Селін за фол останньої надії одержав від Максима Козиряцького червону картку.

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Граючи в більшості ковалівська команда зуміла реалізувати свою перевагу на 67-й хвилині гри. Чорноморець у штрафному майданчику Десни скористався метушнею, скинув м'яч під удар набігаючому Сітчинаві, а Ніка свій шанс не прогавив – 0:1.

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Наприкінці поєдинку арбітр зрівняв склади команд – пряму червону картку отримав гравець Колоса Дієго Сілва. Але зрівняти рахунок футболісти Десни так і не зуміли.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 15 тур.

Десна – Колос – 0:1

Гол: Сітчінава (67)

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Болбат, Домбровський, Арвеладзе (Масалов, 79), Тотовицький, Завійський, Безбородько (Будківський, 83), Селін, Юрченко (Дегтярьов, 79)

Колос: Волинець, Золотов, Новак (Павловець, 55), Петров, Чорноморець, Мілько, Задоя, Богданов, Чурко (Дієго Сілва, 81), Ренан (Сітчінава, 55), Ільїн

Попередження: Безбородько (45) – Задоя (17), Петров (20), Богданов (24), Золотов (28)

Вилучення: Селін (53) – Дієго Сілва (90+1)

В результаті Колос перервав свою 4-матчеву програшну серію та піднявся з 12-го на 10-те місце у турнірній таблиці. А чернігівська Десна, попри поразку, утрималася на 7-й позиції.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В П В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
15
9
4
2
28
12
16
31
Забиті 28
Пропущені 12
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
7
Десна Десна Дес
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забиті 17
Пропущені 22
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П Н Н
8
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті 12
Пропущені 15
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н В В Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
10
Колос Колос Кол
14
4
2
8
9
21
-12
14
Забиті 9
Пропущені 21
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П П П П
11
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
12
Львів Львів Льв
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П В Н П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18
Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
Інгулець Інгулець Інг
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2
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8
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-14
10
Забиті 11
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Результати останніх матчів: Н П Н П П
15
Минай Минай Мин
14
1
6
7
10
22
-12
9
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
15
2
1
12
18
37
-19
7
Забиті 18
Пропущені 37
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В П П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
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10:22
9
16
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