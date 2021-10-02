Двійник Орландо Блума запалює в Україні, поки його брат "ховає" в Мадриді Реал

У 10-му турі УПЛ Ворскла розгромила Інгулець 3:0 завдяки дублю Олів'є Тілля – того самого, чий брат днями прибив у Мадриді Реал

Орландо Блум і Олів'є Тілль / Фото: Getty Images, Instagram

Забивши у другому таймі три сухі м'ячі, Ворскла в Полтаві розгромила Інгулець 3:0.

Ворскла – Інгулець – 3:0

Голи: Рангель, 66, О.Тілль, 77, 84

ОГЛЯД МАТЧУ

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Героєм у складі полтавців став 24-річний легіонер із Люксембургу Олів'є Тілль, який записав на свій рахунок два голи.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забиті 25 Пропущені 2 Різниця 23 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Шахтар Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забиті 23 Пропущені 5 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забиті 19 Пропущені 7 Різниця 12 Результати останніх матчів: В В В Н П 4 Дніпро-1 Дні 10 6 1 3 14 12 2 19 Забиті 14 Пропущені 12 Різниця 2 Результати останніх матчів: В П В П В 5 Олександрія Оле 9 5 2 2 10 7 3 17 Забиті 10 Пропущені 7 Різниця 3 Результати останніх матчів: В П В Н В 6 Зоря Зор 9 5 2 2 20 9 11 17 Забиті 20 Пропущені 9 Різниця 11 Результати останніх матчів: В В Н В В 7 Десна Дес 9 5 1 3 13 14 -1 16 Забиті 13 Пропущені 14 Різниця -1 Результати останніх матчів: П В Н П П 8 Верес Вер 9 3 2 4 9 12 -3 11 Забиті 9 Пропущені 12 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В В В 9 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забиті 7 Пропущені 14 Різниця -7 Результати останніх матчів: В П В П П 10 Металіст 1925 Мет 9 3 1 5 8 13 -5 10 Забиті 8 Пропущені 13 Різниця -5 Результати останніх матчів: В Н П П П 11 Рух Рух 9 2 2 5 6 12 -6 8 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П Н В П 12 Інгулець Інг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: П Н П П В 13 Львів Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забиті 6 Пропущені 15 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Минай Мин 8 1 3 4 6 11 -5 6 Забиті 6 Пропущені 11 Різниця -5 Результати останніх матчів: П П Н Н П 15 Чорноморець Чор 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забиті 11 Пропущені 24 Різниця -13 Результати останніх матчів: П Н П Н Н 16 Маріуполь Мар 9 1 1 7 12 23 -11 4 Забиті 12 Пропущені 23 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П В П П

Отже, Олів'є вийшов на перше місце в чемпіонаті України за системою гол + пас (5 + 4), випередивши динамівця Віктора Циганкова, у якого 7 голів і 1 асист.

Олів'є Тілль / Фото: Instagram

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Відзначимо, що зовні півзахисник Ворскли Олів'є Тілль, якого Transfermarkt оцінює в 1,2 млн євро, схожий на зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума.

А брат Олів'є Тілля, Себастьян, днями забив на мадридському "Сантьяго Бернабеу" гол, який допоміг молдовському Шерифу в Лізі чемпіонів сенсаційно обіграти Реал 2:1.