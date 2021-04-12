Подвійна помилка в матчі Маріуполь – Шахтар: експерт розбирає роботу арбітрів в 21-му турі УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт Сьогодні продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру української Прем'єр-ліги. Всі матчі, всі спірні момент 21-го туру УПЛ- у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайла Метревелі: "Боротьба в УПЛ розгорається з наближенням до фінальних турів чемпіонату. Кількість відмашок, боротьби і емоцій зростає – з ним збільшується і кількість моментів, які перебувають у віданні арбітрів. Найскладнішим для суддівства, несподівано, став матч Маріуполь – Шахтар. Незважаючи на те, що рішення не вплинули на результат матчу, Анатолій Абдула двічі помилився, спершу поставивши помилковий пенальті у ворота Маріуполя, а потім не назначивши вже 100%-ий пенальті в ворота того ж Маріуполя. УПЛ не вистачає VAR на кожному матчі, адже такі епізоди як раз знаходяться в сфері розгляду відео-асистента арбітрів".

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Маріуполь – Шахтар – 0:3

Арбітр: Анатолій Абдула. Матч був легким для арбітражу. Команди мало фолили і спірних моментів не виникало. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 77-й хвилині Додо і Гальчук намагалися встигнути до м'яча в штрафному і зіткнулися один з одним. Арбітр зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Маріуполя. Це помилка. Воротар азовців був першим на м'ячі і зіграв в м'яч, після чого в нього врізався Додо. Це звичайний ігровий епізод, на який арбітр взагалі не повинен був звертати уваги.

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На 81-й хвилині Фернандо робив простріл в штрафний і м'яч потрапив у руку Сагуткіна. Арбітр дав продовжити гру. Знову невірне рішення арбітра. Рука захисника азовців була виставлена і збільшувала обсяг тіла. Епізод потрібно було трактувати як фол і ставити пенальті у ворота Маріуполя.

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

Динамо – Дніпро-1 – 2:0

Арбітр: Ігор Пасхал. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 45-й хвилині Караваєв впав у штрафному після боротьби з Цуріковим. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Гравець Динамо сам врізався в захисника Дніпро-1. Порушення не було.

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На 60-й хвилині Довбік в боротьбі високо підняв руки і потрапив по обличчю Забарному і зламав йому ніс. Арбітр взяв невелику паузу, після якої показав гравцеві Дніпро-1 другу жовту картку. Це вірне рішення. Довбік підняв руки вище, ніж цього вимагав епізод і акцентовано потрапив по обличчю суперника. Це відмашка, яка повинна каратися жовтою карткою.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Десна – Олександрія – 4:1

Арбітр: Денис Шурман. Матч був легким для арбітражу. Команди грали коректно, мало фолили і спірних епізодів не виникало. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 70-й хвилині Дубра пішов у підкат проти Безбородько, після якого форвард чернігівців впав на газон. Захисник Олександрії вимагав від арбітра для Безбородька жовту картку за симуляцію, яка стала б для нього другою. Арбітр не піддався на провокацію і залишив епізод без уваги. Це вірне рішення. Безбородько падав не з власної ініціативи, а зачепившись за ногу Дубри. Підкат при цьому був чистим, оскільки захисник Олександрії зіграв чітко в м'яч. Арбітр правильно оцінив епізод, давши продовжити гру.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Зоря – Інгулець – 2:0

Арбітр: Дмитро Крівушкін. Матч був досить легким для арбітражу. Команди мало фолили, допустивши лише пару грубих фолів. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 84-й хвилині Сітчінаву збили перед штрафним Зорі, але арбітр зафіксував офсайд у гравця Інгульця. Це помилка. Сітчінава знаходився на одній лінії з останнім захисником Зорі, так що Інгулець несправедливо позбувся права на пробиття перспективного штрафного.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Ворскла – Львів – 2:1

Арбітр: Микола Балакін. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 14-й хвилині Якубу втратив м'яч у власному штрафному і поставив підніжку Грисьо, який набігав. Арбітр моментально зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Ворскли. Також Якубу отримав жовту картку. Абсолютно вірне рішення. Гравець Ворскли йшов на очевидний фол і пенальті був стовідсотковим.

На 80-й хвилині Степанюк отримав пас з глибини і міг вийти з воротарем Львова один-на-один, але боковий арбітр зафіксував офсайд. Це помилка. Повтор чітко показав, що Степанюк знаходився на одній лінії з останнім захисником львів'ян.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Рух – Минай – 2:0

Арбітр: Катерина Монзуль. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили і грали грубо, але у арбітра була підстраховка у вигляді VAR, яка працювала на матчі.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 48-й хвилині Кондраков забив гол. Арбітриня зафіксувала офсайд і скасувала взяття воріт. Це вірне рішення. Гравець Руху знаходився в очевидному офсайді, розташовуючись на пару метрів ближче до воріт, ніж останній захисник Миная.

На 82-й хвилині Саків в штрафному виставив ногу і збив Бойчука. Арбітр зафіксував фол і поставила пенальті в ворота Миная. Це вірне рішення. Гравець Руху грамотно підставився і спровокував свого суперника на контакт. Контакт був, так що пенальті призначений справедливо.

На 3-й доданій хвилині Багайоко на фланзі не встиг зіграти в м'яч і вдарив ногою в корпус Бойчука. Арбітриня зафіксувала фол і показала гравцеві Миная другу жовту картку. Чергове вірне рішення арбітрині. Багайоко зіграв дуже грубо і міг нанести суперникові травму. Жовта картка повністю виправдана.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Олімпік – Колос – 1:2

Арбітр: Олександр Дердо. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

На 55-й хвилині Екра відмахнувся від Ільїна та потрапив йому в обличчя. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Олімпіка другу жовту картку. Це вірне рішення. Контакт руки Екри з обличчям суперника був, так що цей епізод слід трактувати як відмашку і показувати жовту картку.

На 67-й хвилині Альваренга в штрафному ззаду налетів на Хльобаса. Арбітр моментально зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Олімпіка. Це вірне рішення. Альваренга не зіграв в м'яч і був чіткий контакт з його боку з ногою Хльобаса. Чистий і справедливий пенальті.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Рейтинг Арбітрів чемпіонату України

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