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Подвійна помилка в матчі Маріуполь – Шахтар: експерт розбирає роботу арбітрів в 21-му турі УПЛ

12 квітня, 14:47

Михайло Метревелі Михайло Метревелі

Михайло Метревелі продовжує оцінювати роботу вітчизняних арбітрів

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт Сьогодні продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру української Прем'єр-ліги. Всі матчі, всі спірні момент 21-го туру УПЛ- у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайла Метревелі: "Боротьба в УПЛ розгорається з наближенням до фінальних турів чемпіонату. Кількість відмашок, боротьби і емоцій зростає – з ним збільшується і кількість моментів, які перебувають у віданні арбітрів. Найскладнішим для суддівства, несподівано, став матч Маріуполь – Шахтар. Незважаючи на те, що рішення не вплинули на результат матчу, Анатолій Абдула двічі помилився, спершу поставивши помилковий пенальті у ворота Маріуполя, а потім не назначивши вже 100%-ий пенальті в ворота того ж Маріуполя. УПЛ не вистачає VAR на кожному матчі, адже такі епізоди як раз знаходяться в сфері розгляду відео-асистента арбітрів".

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Маріуполь – Шахтар – 0:3

Арбітр: Анатолій Абдула. Матч був легким для арбітражу. Команди мало фолили і спірних моментів не виникало. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 77-й хвилині Додо і Гальчук намагалися встигнути до м'яча в штрафному і зіткнулися один з одним. Арбітр зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Маріуполя. Це помилка. Воротар азовців був першим на м'ячі і зіграв в м'яч, після чого в нього врізався Додо. Це звичайний ігровий епізод, на який арбітр взагалі не повинен був звертати уваги.

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На 81-й хвилині Фернандо робив простріл в штрафний і м'яч потрапив у руку Сагуткіна. Арбітр дав продовжити гру. Знову невірне рішення арбітра. Рука захисника азовців була виставлена і збільшувала обсяг тіла. Епізод потрібно було трактувати як фол і ставити пенальті у ворота Маріуполя.

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

Динамо – Дніпро-1 – 2:0

Арбітр: Ігор Пасхал. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 45-й хвилині Караваєв впав у штрафному після боротьби з Цуріковим. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Гравець Динамо сам врізався в захисника Дніпро-1. Порушення не було.

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На 60-й хвилині Довбік в боротьбі високо підняв руки і потрапив по обличчю Забарному і зламав йому ніс. Арбітр взяв невелику паузу, після якої показав гравцеві Дніпро-1 другу жовту картку. Це вірне рішення. Довбік підняв руки вище, ніж цього вимагав епізод і акцентовано потрапив по обличчю суперника. Це відмашка, яка повинна каратися жовтою карткою.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Десна – Олександрія – 4:1

Арбітр: Денис Шурман. Матч був легким для арбітражу. Команди грали коректно, мало фолили і спірних епізодів не виникало. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 70-й хвилині Дубра пішов у підкат проти Безбородько, після якого форвард чернігівців впав на газон. Захисник Олександрії вимагав від арбітра для Безбородька жовту картку за симуляцію, яка стала б для нього другою. Арбітр не піддався на провокацію і залишив епізод без уваги. Це вірне рішення. Безбородько падав не з власної ініціативи, а зачепившись за ногу Дубри. Підкат при цьому був чистим, оскільки захисник Олександрії зіграв чітко в м'яч. Арбітр правильно оцінив епізод, давши продовжити гру.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Зоря – Інгулець – 2:0

Арбітр: Дмитро Крівушкін. Матч був досить легким для арбітражу. Команди мало фолили, допустивши лише пару грубих фолів. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 84-й хвилині Сітчінаву збили перед штрафним Зорі, але арбітр зафіксував офсайд у гравця Інгульця. Це помилка. Сітчінава знаходився на одній лінії з останнім захисником Зорі, так що Інгулець несправедливо позбувся права на пробиття перспективного штрафного.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Ворскла – Львів – 2:1

Арбітр: Микола Балакін. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 14-й хвилині Якубу втратив м'яч у власному штрафному і поставив підніжку Грисьо, який набігав. Арбітр моментально зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Ворскли. Також Якубу отримав жовту картку. Абсолютно вірне рішення. Гравець Ворскли йшов на очевидний фол і пенальті був стовідсотковим.

На 80-й хвилині Степанюк отримав пас з глибини і міг вийти з воротарем Львова один-на-один, але боковий арбітр зафіксував офсайд. Це помилка. Повтор чітко показав, що Степанюк знаходився на одній лінії з останнім захисником львів'ян.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Рух – Минай – 2:0

Арбітр: Катерина Монзуль. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили і грали грубо, але у арбітра була підстраховка у вигляді VAR, яка працювала на матчі.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 48-й хвилині Кондраков забив гол. Арбітриня зафіксувала офсайд і скасувала взяття воріт. Це вірне рішення. Гравець Руху знаходився в очевидному офсайді, розташовуючись на пару метрів ближче до воріт, ніж останній захисник Миная.

На 82-й хвилині Саків в штрафному виставив ногу і збив Бойчука. Арбітр зафіксував фол і поставила пенальті в ворота Миная. Це вірне рішення. Гравець Руху грамотно підставився і спровокував свого суперника на контакт. Контакт був, так що пенальті призначений справедливо.

На 3-й доданій хвилині Багайоко на фланзі не встиг зіграти в м'яч і вдарив ногою в корпус Бойчука. Арбітриня зафіксувала фол і показала гравцеві Миная другу жовту картку. Чергове вірне рішення арбітрині. Багайоко зіграв дуже грубо і міг нанести суперникові травму. Жовта картка повністю виправдана.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Олімпік – Колос – 1:2

Арбітр: Олександр Дердо. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

На 55-й хвилині Екра відмахнувся від Ільїна та потрапив йому в обличчя. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Олімпіка другу жовту картку. Це вірне рішення. Контакт руки Екри з обличчям суперника був, так що цей епізод слід трактувати як відмашку і показувати жовту картку.

На 67-й хвилині Альваренга в штрафному ззаду налетів на Хльобаса. Арбітр моментально зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Олімпіка. Це вірне рішення. Альваренга не зіграв в м'яч і був чіткий контакт з його боку з ногою Хльобаса. Чистий і справедливий пенальті.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Рейтинг Арбітрів чемпіонату України

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чемпіонат України арбітр

Джерело: Сегодня|Спорт

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