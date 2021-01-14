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Дорогий легіонер "Динамо" пояснив причини, чому він не може заграти в Києві

14 січня, 14:46

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молодий датчанин Міккель Дуелунд хоче все почати з чистого аркуша

23-річний атакуючий півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд сподівається найближчим часом принести київській команді користь. Поки що датчанин, чию зарплату оцінюють приблизно в 1,6 млн євро, грає дуже мало. Чому так відбувається, він розповів сайту 1927.kiev.ua . раніше Дуелунд вирубав Костьовича на тренуванні.

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Міккель приїхав в Україну влітку 2018 року, а його контракт діє до червня 2023-го. Дуелунд спробував пояснити причини своєї скромної гри в Києві:

"Що б не говорили в ЗМІ, я не хочу залишати "Динамо". Я відчуваю, що у мене є шанс і хочу ним скористатися. Травми і хвороби завадили мені проявити себе. Я жодного разу не грав у двох матчах поспіль, не проводив всі 90 хвилин на полі. Зараз я чекаю свого шансу. Знаю, що отримаю його, продовжуючи працювати над собою".

Також вінгер дав характеристику тренеру і нинішньому колективу:

"З приходом Луческу у нас з'явилася інша філософія і повернулася віра в себе. У команді хороший мікроклімат, є розуміння, що нарешті-то ми рухаємося в правильному напрямку. Мірча Луческу – дуже розумний і успішний тренер. Він знає, як перемагати. Мені потрібно показати себе з кращого боку, продемонструвати, що я готовий. Упевнений, зможу довести Луческу, що він може на мене розраховувати".

У момент приходу в клуб хлопця оцінювали в 4 млн євро, зараз – в півтора. У грудні легіонер "Динамо" махнув на машині в Данію.

Згадаймо, як раніше Міккель забивав за "Динамо":

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