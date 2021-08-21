Дніпро-1 – Рух: голи Ігнатенка і Назаренка принесли перемогу господарям

У матчі п'ятого туру УПЛ Дніпро-1 обіграв львівський Рух з рахунком 2:0

Олександр Назаренко автор другого гола у ворота Руху / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 21 серпня, в матчі 5-го туру Прем'єр-ліги в Дніпрі зустрічалися команди Дніпро-1 і львівський Рух.

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Долю матчу вирішили два голи дніпрян у першому таймі. На 27-й хвилині м'яч на свій рахунок записав опорний хав Дніпра-1 Данило Ігнатенко, а потім Олександр Назаренко подвоїв рахунок.

Команда Ігора Йовічевіча, після перемоги над Рухом залишається на п'ятому місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідерів Шахтаря і Десни на два очки.

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Для Руха це третя поразка в чемпіонаті, львів'яни розташувалися в другій половині таблиці на 12-му місці. Від "зони вильоту" їх відділяє три очки.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Дніпро-1 – Рух – 2: 0.

Голи: Ігнатенко (27), Назаренко (35).

Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич (Логінов, 79), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек, Ігнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик.

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Рух: Паньків, Мисик, Дідик, Білий, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Оріховський (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартинюк, 62), Борячук.

Таблиця чемпіонату України:

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забиті 9 Пропущені 2 Різниця 7 Результати останніх матчів: В В В В 2 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забиті 11 Пропущені 4 Різниця 7 Результати останніх матчів: В Н В В Н 3 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забиті 9 Пропущені 2 Різниця 7 Результати останніх матчів: Н В В В 4 Дніпро-1 Дні 5 3 1 1 10 5 5 10 Забиті 10 Пропущені 5 Різниця 5 Результати останніх матчів: В П В В Н 5 Шахтар Шах 4 3 0 1 8 3 5 9 Забиті 8 Пропущені 3 Різниця 5 Результати останніх матчів: В П В В 6 Олександрія Оле 4 2 1 1 4 3 1 7 Забиті 4 Пропущені 3 Різниця 1 Результати останніх матчів: Н В П В 7 Металіст 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забиті 5 Пропущені 8 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В П В 8 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забиті 2 Пропущені 1 Різниця 1 Результати останніх матчів: Н В Н 9 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забиті 3 Пропущені 7 Різниця -4 Результати останніх матчів: В Н П П Н 10 Зоря Зор 4 1 1 2 7 5 2 4 Забиті 7 Пропущені 5 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н П В П 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забиті 2 Пропущені 4 Різниця -2 Результати останніх матчів: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забиті 4 Пропущені 8 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н В П П 13 Чорноморець Чор 4 1 0 3 5 11 -6 3 Забиті 5 Пропущені 11 Різниця -6 Результати останніх матчів: В П П П 14 Львів Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забиті 3 Пропущені 9 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П Н 15 Маріуполь Мар 4 0 1 3 5 8 -3 1 Забиті 5 Пропущені 8 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П П Н 16 Інгулець Інг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забиті 3 Пропущені 10 Різниця -7 Результати останніх матчів: Н П П П

З розкладом решти матчів 5-го туру чемпіонату України можна ознайомитись в матеріалі нашого сайту.