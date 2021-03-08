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"Дніпро-1" не програє в 2021 році. "Олександрія" навіть не змогла йому забити

8 березня, 16:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Матч середняків Прем'єр-ліги пройшов без забитих м'ячів

"Дніпро-1" і "Олександрія" розійшлися нічиєю 0:0 в матчі 17-го туру чемпіонату України. Господарі поля більше володіли ініціативою і завдали сім ударів, але в створ воріт потрапили лише двічі. "Олександрія" була ще менш точнішою – у них лише один постріл з трьох досяг мети. Не дивно, що команди так і не зуміли відкрити рахунок в матчі.

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Після цієї зустрічі "Олександрія" повернулася на шосте місце, а "Дніпро-1" залишився на 10-му рядку. Відзначимо, що "Дніпро-1" має серію з чотирьох матчів без поразок. В останній раз вони йшли з поля в якості того, хто програв, ще в минулому році.

"Дніпро-1" – "Олександрія" – 0:0

"Дніпро-1": Юрчук, Логінов, Дуглас, Дубінчак, Тейлор, Пихальонок, Ігнатенко, Ді Франко (Когут, 70), Назаренко (Булеца, 63), Довбик, Чуже.

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"Олександрія": Паньків, Мельник (Бабогло, 69), Пашаєв, Дубра, Вантух (Стецков, 60), Третьяков, Гречишкін, Шастал (Мірошниченко, 69), Банада, Бондаренко, Сітало (Новиков, 82).

Попередження: Логінов (18), Ігнатенко (31), Вантух (55), Назаренко (57), Пашаєв (84), Мірошниченко (90).

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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чемпіонат України ФК Олександрія Дніпро-1

Джерело: Сегодня|Спорт

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