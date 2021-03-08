"Дніпро-1" не програє в 2021 році. "Олександрія" навіть не змогла йому забити

"Дніпро-1" і "Олександрія" розійшлися нічиєю 0:0 в матчі 17-го туру чемпіонату України. Господарі поля більше володіли ініціативою і завдали сім ударів, але в створ воріт потрапили лише двічі. "Олександрія" була ще менш точнішою – у них лише один постріл з трьох досяг мети. Не дивно, що команди так і не зуміли відкрити рахунок в матчі.

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Після цієї зустрічі "Олександрія" повернулася на шосте місце, а "Дніпро-1" залишився на 10-му рядку. Відзначимо, що "Дніпро-1" має серію з чотирьох матчів без поразок. В останній раз вони йшли з поля в якості того, хто програв, ще в минулому році.

"Дніпро-1" – "Олександрія" – 0:0

"Дніпро-1": Юрчук, Логінов, Дуглас, Дубінчак, Тейлор, Пихальонок, Ігнатенко, Ді Франко (Когут, 70), Назаренко (Булеца, 63), Довбик, Чуже.

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"Олександрія": Паньків, Мельник (Бабогло, 69), Пашаєв, Дубра, Вантух (Стецков, 60), Третьяков, Гречишкін, Шастал (Мірошниченко, 69), Банада, Бондаренко, Сітало (Новиков, 82).

Попередження: Логінов (18), Ігнатенко (31), Вантух (55), Назаренко (57), Пашаєв (84), Мірошниченко (90).

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