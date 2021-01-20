Динамівець Цітаішвілі заспівав російський шлягер на посвяченні в гравці "Ворскли"

Багато українських клуби на зимові збори за традицією їдуть до Туреччини. Зараз там знаходиться і полтавська "Ворскла" – п'ята команда чемпіонату України за підсумками першого кола. Крім тренувань, футболісти знаходять час і для розваг. Зокрема, підопічні Юрія Максимова провели посвяту в команду кількох новачків. Серед них був і 20-річний півзахисник Георгій Цітаїшвілі. Місяць тому "Динамо" віддало Цітаїшвілі в оренду в "Ворсклу".

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На знайомстві з колективом футболісти традиційно мали виконати пісню. Чемпіон світу серед молоді 2019 року Цітаїшвілі вибрав для цієї мети російський шлягер "Небо над землею". Більше 20 років тому написав його Мухтар Хордаєв з Кабардино-Балкарії. Можемо оцінити, як в українського грузина вийшло виконати хіт.

Показали своє виконавчу майстерність у вокалі й кілька інших футболістів "Ворскли".

На зборі в Антальї полтавці збираються провести чотири спаринги. Перший із них – 24 січня з "Балканами" з Косово.

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Нещодавно Олів'є за мільйон євро отримав український клуб.

Дивіться, як "Ворскла" обіграла "Колос" в першому колі чемпіонату України:

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