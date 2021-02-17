Динамівцю Русину в "Легії" пророкують "банку"

Експерти в Польщі вважають, що у "Легії" і без Назарія вистачає нападників

Не виключено, що Назарій Русин у варшавській "Легії", куди переходить на умовах оренди до кінця року, сяде на "банку" і протиратиме лаву запасних, як і в Києві.

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На це натякнув колишній захисник збірної Польщі Марцин Бащинський.

"Не розумію, навіщо "Легії" підписувати Русина за наявності Пекхарта, Лопеса і молодого Влодарчика", – цитує Бащинського Magazynie Sportowy.

Назарій Русин / Фото: Футбол 24

Реклама Назарій Русин з дружиною і дитям / Фото: Instagram

Нагадаємо, у Русина був успішний період виступів 2019-го за "Зорю", але відтоді у "Динамо" у нього нічого не клеїлося. При Михайличенку він просто не забивав. А при Луческу у нападника не було особливих шансів проявити себе через проблеми зі здоров'ям.

На початку нинішнього сезону, ледь одружившись, Русин захворів на COVID-19.

А коли форвард повернувся в стрій після коронавірусу, на нього чекала нова проблема. Русин зламав ключицю під час двусторонки і тільки нещодавно повернувся до основної групи "Динамо".

Однак Луческу робить ставку на Бєсєдіна, першим запасним буде Супряга, ось Русину і довелося йти в оренду.

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Зазначимо, що раніше "Легія" вже взяла в оренду захисника "Динамо" Шабанова. Варшавський клуб, який посідає друге місце в першості Польщі, розраховує на допомогу киян у боротьбі за чемпіонство.

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