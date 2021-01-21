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"Динамо" – "Шахтар": онлайн-відеотрансляція матчу

21 січня, 10:08

Олег Люлька Олег Люлька

Кияни після поразки від польської "Легії" грають в Еміратах з чемпіоном Білорусі

У четвер, 21 січня, київське "Динамо" проводить другий контрольний матч на зборі в Еміратах. В суперниках у підопічних Мірчі Луческу – діючий чемпіон Білорусі солігорський "Шахтар", очолюваний українським тренером Романом Григорчуком. Початок поєдинку – о 15:00 за київським часом. Відеотрансляція спарингу в режимі онлайн доступна на нашому сайті.

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Нагадаємо, спаринг "Динамо" – "Шахтар" був під загрозою. З'явилася інформація, що в Білорусі футбольним клубам з державним фінансуванням заборонили проводити збори за кордоном. Однак у підсумку клуб із Солігорська все-таки вилетів до Еміратів. Отже, матчу "гірників" з киянами – бути!

Тренування "Динамо" перед "Шахтарем"

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Додамо, що в першому матчі на зборі в ОАЕ "Динамо" програло варшавській "Легії" 0:2. Обидва м'ячі в першому таймі забив 30-річний Томаш Пекгарт.

При цьому качка з "Динамо" зняли з гри проти "Легії" через м'язи. За бортом поєдинку залишився "київський Роналду" Денис Попов.

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