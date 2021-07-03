3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
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Динамо розійшлося миром з Лозанною: відео голів

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 18:26
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Команда Мірчі Луческу продовжує нічийну серію на зборі в Швейцарії. Після поєдинку з Базелем, який завершився з рахунком 4:4, кияни зіграли 1:1 з Лозанною
Динамо на зборі в Швейцарії
Динамо на зборі в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо провело другий спаринг на швейцарському зборі, зігравши внічию 1:1 з місцевим клубом Лозанна.

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У киян на 7-й хвилині забив Жерсон Родрігес, який реалізував пенальті за фол проти Лєднєва.

ВІДЕО ГОЛА РОДРІГЕСА

Лозанна відігралася на 48-й хвилині. Рібейро після прострілу від лицьової лінії виграв боротьбу у Дубінчака і переправив м'яч у ворота Бойка. Хоча не факт, що там не було автогола від Дубінчака.

ВІДЕО ГОЛА ЛОЗАННИ

Динамо – Лозанна – 1:1
Голи: Жерсон Родрігес, 7 – Рібейро, 48
Динамо (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Лєднєв, Родрігес, Антюх, Супряга
Динамо (2-й тайм): Бойко, Дубінчак, Шабанов, Вівчаренко, Скорко, Шепелєв, Андрієвський (Коробенко, 71), Лєднєв (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71)

Нагадаємо, 1 липня, в першому спарингу сезону, Динамо розійшлося миром з Базелем 4:4.

Наступний контрольний матч команда Мірчі Луческу проведе 7 липня – її суперником буде Люцерн.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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