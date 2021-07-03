Динамо розійшлося миром з Лозанною: відео голів

Команда Мірчі Луческу продовжує нічийну серію на зборі в Швейцарії. Після поєдинку з Базелем, який завершився з рахунком 4:4, кияни зіграли 1:1 з Лозанною

Динамо на зборі в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо провело другий спаринг на швейцарському зборі, зігравши внічию 1:1 з місцевим клубом Лозанна.

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У киян на 7-й хвилині забив Жерсон Родрігес, який реалізував пенальті за фол проти Лєднєва.

ВІДЕО ГОЛА РОДРІГЕСА

Лозанна відігралася на 48-й хвилині. Рібейро після прострілу від лицьової лінії виграв боротьбу у Дубінчака і переправив м'яч у ворота Бойка. Хоча не факт, що там не було автогола від Дубінчака.

ВІДЕО ГОЛА ЛОЗАННИ

Динамо – Лозанна – 1:1

Голи: Жерсон Родрігес, 7 – Рібейро, 48

Динамо (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Лєднєв, Родрігес, Антюх, Супряга

Динамо (2-й тайм): Бойко, Дубінчак, Шабанов, Вівчаренко, Скорко, Шепелєв, Андрієвський (Коробенко, 71), Лєднєв (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71)

Нагадаємо, 1 липня, в першому спарингу сезону, Динамо розійшлося миром з Базелем 4:4.

Наступний контрольний матч команда Мірчі Луческу проведе 7 липня – її суперником буде Люцерн.