"Динамо" розгромило команду Мілевського, яка догравала в меншості

Майже весь другий тайм гостям із Закарпаття довелося туго після видалення

"Динамо" обіграло новачка Прем'єр-ліги "Минай" 3:0в 17-му турі чемпіонату України і продовжило лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Шахтар" знову на 4 очки. Однак простим цей поєдинок на "Олімпійському" для киян назвати ніяк не можна. До того ж зріє черговий скандал через не призначений пенальті в ворота гостей.

Реклама

Читайте також: Чемпіон світу з "Динамо" зламався, граючи у футболці іншого клубу

На 11-й хвилині Миколенко навісив в штрафну, де Піняшко зіграв рукою. Головна суддя зустрічі Катерина Монзуль взяла паузу. Але арбітр VAR підказав їй не призначати пенальті. У підсумку "Минай", в стартовому складі якого вийшов колишній "динамівець" Артем Мілевський, зумів вистояти в першому таймі.

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Реклама

В ось друга половина почалася для гостей просто жахливо. Спочатку на 52-й хвилині кияни відкрили рахунок: Кендзьора підхопив м'яч на краю чужого штрафного і віддав його в центр, звідки точно в дотик пробив Сидорчук. А за дві хвилини команда із Закарпаття залишилася в меншості після видалення Малепе, який збив перед штрафним Караваєва.

"Динамо" – "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У меншості "Минай" пропустив вже на 55-й хвилині: Карлос Де Пена ідеально виконав стандарт, сильно пробивши в кут голкіпера – 2:0. А вже на 91-й хвилині добив гостей Жерсон Родрігес – 3:0.

Відзначимо, що на цей матч підопічні Василя Кобіна вийшли у футболках з підтримкою гравця "Олімпіка" Євгена Цимбалюка, який зараз відновлюється після перелому ноги. Захисник отримав травму в поєдинку з "Минаєм" у 16 турі в єдиноборстві з нападаючим закарпатців Антоном Шиндером.

Реклама

Нагадаємо, що спочатку поєдинок "Динамо" – "Минай" повинен був пройти на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Але через введення "червоної" карантинної зони в Закарпатті зустріч перенесли до Києва на НСК "Олімпійський".

Дивіться, як в минулому турі "Динамо" розгромило "Львів"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама