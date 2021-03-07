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"Динамо" розгромило команду Мілевського, яка догравала в меншості

7 березня, 16:00

Олена Павлова Олена Павлова

Майже весь другий тайм гостям із Закарпаття довелося туго після видалення

"Динамо" обіграло новачка Прем'єр-ліги "Минай" 3:0в 17-му турі чемпіонату України і продовжило лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Шахтар" знову на 4 очки. Однак простим цей поєдинок на "Олімпійському" для киян назвати ніяк не можна. До того ж зріє черговий скандал через не призначений пенальті в ворота гостей.

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На 11-й хвилині Миколенко навісив в штрафну, де Піняшко зіграв рукою. Головна суддя зустрічі Катерина Монзуль взяла паузу. Але арбітр VAR підказав їй не призначати пенальті. У підсумку "Минай", в стартовому складі якого вийшов колишній "динамівець" Артем Мілевський, зумів вистояти в першому таймі.

Артем Мілевський

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

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В ось друга половина почалася для гостей просто жахливо. Спочатку на 52-й хвилині кияни відкрили рахунок: Кендзьора підхопив м'яч на краю чужого штрафного і віддав його в центр, звідки точно в дотик пробив Сидорчук. А за дві хвилини команда із Закарпаття залишилася в меншості після видалення Малепе, який збив перед штрафним Караваєва.

"Динамо" – "Минай"

"Динамо" – "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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У меншості "Минай" пропустив вже на 55-й хвилині: Карлос Де Пена ідеально виконав стандарт, сильно пробивши в кут голкіпера – 2:0. А вже на 91-й хвилині добив гостей Жерсон Родрігес – 3:0.

Відзначимо, що на цей матч підопічні Василя Кобіна вийшли у футболках з підтримкою гравця "Олімпіка" Євгена Цимбалюка, який зараз відновлюється після перелому ноги. Захисник отримав травму в поєдинку з "Минаєм" у 16 турі в єдиноборстві з нападаючим закарпатців Антоном Шиндером.

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Нагадаємо, що спочатку поєдинок "Динамо" – "Минай" повинен був пройти на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Але через введення "червоної" карантинної зони в Закарпатті зустріч перенесли до Києва на НСК "Олімпійський".

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
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27
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Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
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24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

Дивіться, як в минулому турі "Динамо" розгромило "Львів"

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чемпіонат України Динамо Київ пенальті видалення Мінай УПЛ
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