Динамо купує бунтаря! Переговори з московським ЦСКА на фінальній стадії

Нападник московського ЦСКА Ілля Шкурін близький до переходу до київського Динамо. Білорус може приєднатися до українського клубу вже на другому тренувальному зборі

Іллі Шкурін близький до переходу в Динамо/Фото PFC CSKA Moscow

Найближчим часом напад київського Динамо посилиться форвардом московського ЦСКА. Переговори між чемпіоном України та російським клубом з стосовно переходу білоруса Іллі Шкуріна знаходяться на завершальній стадії. Раніше нападник Динамо посилив невдаху чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter, мова йде про оренду з правом викупу. Білорус може приєднатися до київського клубу вже на другому тренувальному зборі в Швейцарії.

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21-річний Шкурін з січня 2020 року виступає за московський ЦСКА. У минулому сезоні за російський клуб зіграв 9 матчів і забив 3 голи. Його називають дуже перспективним і навіть бачили новою зіркою збірної Білорусі. Однак в серпні 2020 року Шкурін відмовився приїжджати до Білорусі, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

Білоруська федерація футболу у відповідь подала скаргу на гравця в УЄФА. Також в разі відмови форварда виступати за Білорусь Шкуріну погрожували армією.