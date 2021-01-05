"Динамо" залишилося без тренера: пішов через тугу за дружиною

Київське "Динамо" залишив тренер з фізпідготовки – асистент Мірчі Луческу Дієго Лонго. Причиною такого рішення 44-річний італієць назвав тугу за родиною.

Реклама

Читайте також: Луческу вибрав "Шахтар" в спаринг-партнери: битву організовують в ОАЕ

"На жаль, я розірвав контракт з "Динамо". У мене було ще 2,5 роки контракту з клубом. Розумієте, моя дружина і діти весь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі"

"Звичайно, я спершу поговорив з Мірчею Луческу. Я сказав, що не зможу більше продовжувати роботу, не бачачи свою родину. Містер зрозумів мою ситуацію. Він був засмучений, але сказав: "Окей". Мені складно було працювати, не бачачи родину. Я був сильним, і намагався постійно працювати, щоб досягти хороших результатів, ці півроку"

"Динамо" – це топ клуб. У мене були чудові стосунки з гравцями, керівництвом і всіма співробітниками клубу. Я шкодую про це рішення, але інакше не міг вчинити"

"Я хотів, щоб моя родина переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював, вона була зі мною. Але навіть якби вони переїхали до Києва, я б однаково їх не бачив"

"Я проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу о 12 годині дня і їхав пізно ввечері. З огляду на матчі в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години два дні на тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний", – цитує Дієго Лонго Football.ua

Нагадаємо, що представляючи Дієго Лонго як свого помічника в "Динамо", Мірча Луческу влітку казав: "Він займатиметься фізичною підготовкою. Акцент буде зроблений на те, щоб виключити м'язові травми, це дуже турбує. Коли я працював у "Шахтарі", у мене було дуже мало таких гравців – наскільки я пам'ятаю, проблеми такого характеру були у Чигринського. Ми маємо якомога швидше виключити такі моменти в "Динамо".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама