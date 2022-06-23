Динамо оголосило про спаринг із титулованим французьким клубом

Кияни проведуть два благодійні спаринги із семиразовим чемпіоном Ліги 1 Ліоном. За команду в оренді виступає Тете

Динамо зіграє з Ліоном у рамках підготовки до Ліги чемпіонів

Динамо повернулося до тренувального процесу напередодні старту нового сезону. Розіграш УПЛ має розпочатися 20 серпня, проте вже у середині липня "біло-сині" стартують Ліга чемпіонів.

Першим суперником підопічних Мірчі Луческу стане Фенербахче, матчі з турками відбудуться 19/20 та 26/27 липня. А перед цим кияни проведуть кілька благодійних ігор із європейськими клубами.

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Вже 26 та 29 червня Динамо зіграє зі швейцарськими клубами Івердон Спорт та Лозанна Спорт. Третім суперником команди Луческу стане французький Ліон, про що сьогодні кияни оголосили на своєму сайті.

12 липня кияни проведуть із французами одразу дві гри різними складами. Перший матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, другий – о 22:00. Обидві зустрічі прийматиме регбійна арена "Стад П'єр Раджон" у передмісті Ліона Бургуен-Жальє.

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Поєдинки будуть благодійними. Усі кошти від продажу квитків та комерції передадуть Україні на гуманітарні потреби громадян, які постраждали від війни з Росією.

Ще одним суперником Динамо може стати Евертон. Власник "ірисок" особисто запропонував киянам провести спаринг у Лондоні. Очікується, що гра може відбутися після матчів проти Фенербахче.