Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ

Динамо оголосило про спаринг із титулованим французьким клубом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 16:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кияни проведуть два благодійні спаринги із семиразовим чемпіоном Ліги 1 Ліоном. За команду в оренді виступає Тете
Динамо зіграє з Ліоном у рамках підготовки до Ліги чемпіонів
Динамо зіграє з Ліоном у рамках підготовки до Ліги чемпіонів

Динамо повернулося до тренувального процесу напередодні старту нового сезону. Розіграш УПЛ має розпочатися 20 серпня, проте вже у середині липня "біло-сині" стартують Ліга чемпіонів.

Першим суперником підопічних Мірчі Луческу стане Фенербахче, матчі з турками відбудуться 19/20 та 26/27 липня. А перед цим кияни проведуть кілька благодійних ігор із європейськими клубами.

Реклама

Вже 26 та 29 червня Динамо зіграє зі швейцарськими клубами Івердон Спорт та Лозанна Спорт. Третім суперником команди Луческу стане французький Ліон, про що сьогодні кияни оголосили на своєму сайті.

12 липня кияни проведуть із французами одразу дві гри різними складами. Перший матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, другий – о 22:00. Обидві зустрічі прийматиме регбійна арена "Стад П'єр Раджон" у передмісті Ліона Бургуен-Жальє.

Rugby. La finale de Nationale aura lieu au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu | Actu Rugby

Реклама

Поєдинки будуть благодійними. Усі кошти від продажу квитків та комерції передадуть Україні на гуманітарні потреби громадян, які постраждали від війни з Росією.

Ще одним суперником Динамо може стати Евертон. Власник "ірисок" особисто запропонував киянам провести спаринг у Лондоні. Очікується, що гра може відбутися після матчів проти Фенербахче.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Спорт
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Покер-кейс
Відкривай - перемагай!
Азартні новини
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
ПОКЕР НА СТОРОНІ ДОБРА
PokerMatch new

Патрік
Леонард

Англія
Долари для України
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
93
2
Ліверпуль Ліверпуль
92
3
Челсі Челсі
74
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетіко Атлетіко
71
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
86
2
Інтер Інтер
84
3
Наполі Наполі
79
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти