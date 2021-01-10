"Динамо" оприлюднило результати перших тестів-2021 на коронавірус

Жодна проба, взята у динамівців, не дала позитивний результат

У неділю, 10 січня, після виходу з відпустки і перед поновленням тренувального процесу, гравці й персонал київського "Динамо" здали ПЛР-тести на COVID-19. Також тести здали гравці й персонал молодіжної та юнацької команд столичного клубу.

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Результати всіх тестів – негативні. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" Київ / Фото: Reuters

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Роботу команда Мірчі Луческу почне в понеділок. Перед цим вранці перша частина динамівців пройде традиційне медобстеження.

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Нагадаємо, вже відомі команди, які стануть першими спаринг-партнерами динамівців 2021 року. 18 січня на зборі в ОАЕ підопічні Луческу поміряються силами із чемпіоном Польщі – "Легією" з Варшави. А 21-го зіграють з найсильнішою командою Білорусі – "Шахтарем" із Солігорська, який тренує українець Роман Григорчук.

Обидва поєдинки розпочнуться о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що під час відпустки "Динамо" залишилося без тренера з фізпідготовки: італієць Дієго Лонго заявив, що пішов через тугу за дружиною.

Перед стартом весняної частини сезону "Динамо" лідирує в чемпіонаті України. А в лютому на киян чекають зустрічі з "Брюгге" в 1/16 Ліги Європи.

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