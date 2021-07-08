Динамо знайшло солідних суперників на другий тренувальний збір у Швейцарії

Тільки в середу київське Динамо завершило перший тренувальний збір, а вже намітило плани на другий. Чемпіони країни зіграли в Швейцарії чотири поєдинки і ще проведуть рівно стільки ж. Повернення на швейцарську землю заплановано вже на суботу, 10 липня.
Про це сьогодні повідомив офіційний сайт "біло-блакитних".
До слова, сьогодні Бесєдін з моря радісно привітав із Днем сім'ї.
Під час першої поїздки хлопці Луческу зіграли внічию зі швейцарськими Базелем (4:4), Лозанною (1:1) і Люцерном (3:3), а також розгромили аматорів із Франції – 5:0. Тепер же суперники будуть навіть серйозніші; серед них – середняки чемпіонатів Франції і Іспанії.
10 липня, 21:00. Серветт (Швейцарія) – Динамо
14 липня, 20:00. Сьон (Швейцарія) – Динамо
17 липня, 21:00. Ніцца (Франція) – Динамо
20 липня. 16:00. Атлетик (Іспанія) – Динамо
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Всі ігри киян в Швейцарії обіцяють показати на клубному YouTube-каналі. Старт сезону 2021/2022 в Прем'єр-лізі намічений на 25 липня. Підопічні Мірчі Луческу повинні прийняти Олімпік.
Нагадаємо, матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли.
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