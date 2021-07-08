11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
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Динамо знайшло солідних суперників на другий тренувальний збір у Швейцарії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 15:55
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Підопічні Мірчі Луческу проведуть ще чотири товариські матчі до старту чемпіонату України: з Серветтом і Сьоном, Ніццею й Атлетиком
Динамо розгромило клуб із Франції
Динамо розгромило клуб із Франції / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тільки в середу київське Динамо завершило перший тренувальний збір, а вже намітило плани на другий. Чемпіони країни зіграли в Швейцарії чотири поєдинки і ще проведуть рівно стільки ж. Повернення на швейцарську землю заплановано вже на суботу, 10 липня.

Про це сьогодні повідомив офіційний сайт "біло-блакитних".

До слова, сьогодні Бесєдін з моря радісно привітав із Днем сім'ї.

Під час першої поїздки хлопці Луческу зіграли внічию зі швейцарськими Базелем (4:4), Лозанною (1:1) і Люцерном (3:3), а також розгромили аматорів із Франції – 5:0. Тепер же суперники будуть навіть серйозніші; серед них – середняки чемпіонатів Франції і Іспанії.

10 липня, 21:00. Серветт (Швейцарія) – Динамо

14 липня, 20:00. Сьон (Швейцарія) – Динамо

17 липня, 21:00. Ніцца (Франція) – Динамо

20 липня. 16:00. Атлетик (Іспанія) – Динамо

Читайте також: колишній тренер Динамо рветься очолити збірну Росії.

Всі ігри киян в Швейцарії обіцяють показати на клубному YouTube-каналі. Старт сезону 2021/2022 в Прем'єр-лізі намічений на 25 липня. Підопічні Мірчі Луческу повинні прийняти Олімпік.

Нагадаємо, матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли.

Дивіться, як Динамо і Зоря билися в чемпіонаті України:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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