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Динамо на другому місці в Європі! Свої футболісти відіграли за киян понад 60% часу

10 травня, 17:59

Олена Павлова Олена Павлова

Головний тренер чемпіона України Мірча Луческу в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги залучив аж 16 вихованців клубу, і вони не підвели наставника

"Динамо"

"Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Чемпіон України київське Динамо увійшло до числа найкращих команд у 27 європейських лігах за відсотком ігрового часу, який надається вихованцям клубу. Такими вважаються футболісти, які провели не менш ніж три сезони в структурі ФК з 15 до 21 року. Раніше повідомляли, що на форварда Динамо претендують італійські клуби.

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За даними CIES Football Observatory, київський клуб опинився на другому місці. Домашні футболісти відіграли більшу частину хвилин у чемпіонаті України – 60,2%. У складі Динамо, яке влітку очолив румунський фахівець Мірча Луческу, у нинішньому сезоні були залучені аж 16 вихованців. А на першому місці представник чемпіонату Словаччини Жиліна – 61,5%.

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ТОП-10 клубів за ігровим часом вихованців у топ-27 лігах Європи:

  1. Жиліна (Словаччина) – 61,5%.
  2. Динамо (Київ) – 60,2%
  3. Сигма (Чехія) – 52%
  4. Словацько (Чехія) – 51,1%
  5. Бней Сахнін (Ізраїль) – 49,5%
  6. Адміра (Австрія) – 49,2%
  7. Сельта (Іспанія) – 49%
  8. Ружомберок (Словаччина) – 48,9%
  9. Реал Сосьєдад (Іспанія) – 48,5%
  10. Гориця (Словенія) – 48,4%

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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У полтавської Ворскли 10 вихованців відіграли 27,1% хвилин в УПЛ, у донецького Шахтаря 9 футболістів – 25% часу.

Раніше Луческу після фінішу чемпіонату заговорив про Шахтар.

Нагадаємо, що в останньому турі української Прем'єр-ліги Динамо розгромило Колос.

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