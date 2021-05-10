Динамо на другому місці в Європі! Свої футболісти відіграли за киян понад 60% часу

Головний тренер чемпіона України Мірча Луческу в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги залучив аж 16 вихованців клубу, і вони не підвели наставника

"Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Чемпіон України київське Динамо увійшло до числа найкращих команд у 27 європейських лігах за відсотком ігрового часу, який надається вихованцям клубу. Такими вважаються футболісти, які провели не менш ніж три сезони в структурі ФК з 15 до 21 року. Раніше повідомляли, що на форварда Динамо претендують італійські клуби.

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За даними CIES Football Observatory, київський клуб опинився на другому місці. Домашні футболісти відіграли більшу частину хвилин у чемпіонаті України – 60,2%. У складі Динамо, яке влітку очолив румунський фахівець Мірча Луческу, у нинішньому сезоні були залучені аж 16 вихованців. А на першому місці представник чемпіонату Словаччини Жиліна – 61,5%.

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ТОП-10 клубів за ігровим часом вихованців у топ-27 лігах Європи:

Жиліна (Словаччина) – 61,5%. Динамо (Київ) – 60,2% Сигма (Чехія) – 52% Словацько (Чехія) – 51,1% Бней Сахнін (Ізраїль) – 49,5% Адміра (Австрія) – 49,2% Сельта (Іспанія) – 49% Ружомберок (Словаччина) – 48,9% Реал Сосьєдад (Іспанія) – 48,5% Гориця (Словенія) – 48,4%

Реклама / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У полтавської Ворскли 10 вихованців відіграли 27,1% хвилин в УПЛ, у донецького Шахтаря 9 футболістів – 25% часу.

Раніше Луческу після фінішу чемпіонату заговорив про Шахтар.

Нагадаємо, що в останньому турі української Прем'єр-ліги Динамо розгромило Колос.