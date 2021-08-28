Динамо – Колос: де дивитися матч чемпіонату України

У суботу, 28 серпня, пройде матч 6-го туру чемпіонату України: в Києві в НСК "Олімпійський" Динамо прийме Колос. Список трансляцій поєдинку Прем'єр-ліги
Динамо зустрічається з Колосом в 6-му турі чемпіонату України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Матч Динамо – Колос в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Динамо – Колос трансляція онлайн є на нашому сайті. Де дивитися матч Динамо – Колос: VIDEO
Після п'яти турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України. У попередніх матчах кияни оступилися лише одного разу, коли не зуміли обіграти Інгулець.
Напередодні
Динамо дізналося суперників по групі Ліги чемпіонів. Перед стартом в єврокубках у них залишається всього два матчі, тож зустріч проти Колоса можна розглядати як частину підготовки до поєдинків в Європі.
Колос почав сезон з невдалого виступу в Лізі конференцій, де команда Руслана Костишина поступилася Шахтарю з Караганди.
Та й у внутрішньому чемпіонаті у них справи йдуть не дуже. Після п'яти турів клуб з Ковалівки займає лише 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі одну перемогу і дві нічиїх.
Букмекери практично не сумніваються в перемозі Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.30, на нічию – 5.60, на перемогу Колоса – 9.50. Експерти прогнозують перемогу динамівцям з рахунком – 2:0.
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