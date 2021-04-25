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Динамо – Інгулець: відеотрансляція матчу з чемпіонством на кону

25 квітня, 16:23

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться поєдинок на НСК "Олімпійський", в якому кияни можуть оформити перше з 2016 року "золото" УПЛ, за три тури до фінішу ставши недосяжними для Шахтаря

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У неділю, 25 квітня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбувається матч 23-го туру Прем'єр-ліги Динамо – Інгулець. Початок – о 17:00. Якщо господарі перемагають, то гарантують собі перше за п'ять років чемпіонство України. Онлайн Динамо – Інгулець доступний на нашому сайті.

ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ІНГУЛЕЦЬ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
22
12
5
5
39
19
20
41
Забиті 39
Пропущені 19
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забиті 25
Пропущені 40
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

Відзначимо, що в матчі першого кола цих команд, який відбувся в листопаді в Кропивницькому, Динамо виявилося сильнішим за Інгулець – 2:0. М'ячі у киян тоді забили Гармаш і Шапаренко.

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Додамо, що за кілька днів до сьогоднішнього матчу бос суперників киян Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому. При цьому помер бізнесмен, який перебував в одній кімнаті з ним.

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