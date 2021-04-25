Динамо – Інгулець: відеотрансляція матчу з чемпіонством на кону

Дивіться поєдинок на НСК "Олімпійський", в якому кияни можуть оформити перше з 2016 року "золото" УПЛ, за три тури до фінішу ставши недосяжними для Шахтаря

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У неділю, 25 квітня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбувається матч 23-го туру Прем'єр-ліги Динамо – Інгулець. Початок – о 17:00. Якщо господарі перемагають, то гарантують собі перше за п'ять років чемпіонство України. Онлайн Динамо – Інгулець доступний на нашому сайті.

ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ІНГУЛЕЦЬ

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Відзначимо, що в матчі першого кола цих команд, який відбувся в листопаді в Кропивницькому, Динамо виявилося сильнішим за Інгулець – 2:0. М'ячі у киян тоді забили Гармаш і Шапаренко.

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Додамо, що за кілька днів до сьогоднішнього матчу бос суперників киян Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому. При цьому помер бізнесмен, який перебував в одній кімнаті з ним.

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