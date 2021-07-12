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Динамо домовилося з переможцем Ліги Європи про товариський матч

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 15:57
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Підопічні Мірчі Луческу затримаються на тренувальному зборі в Швейцарії і зіграють з Вільярреалом, оскільки їхній старт в чемпіонаті України відкладений
"Вільярреал" - "Динамо"
"Вільярреал" - "Динамо" / Фото: Reuters

Новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 23 липня. Однак динамівці пропустять перший тур, оскільки їхній суперник, Олімпік, знявся з турніру. Тому чинні чемпіони вирішили провести ще один контрольний матч за кордоном. Зараз кияни тренуються у Швейцарії. Як ми писали, футболіст ЦСКА не зрадів першому голу за Динамо.

У понеділок, 26 липня, команда Мірчі Луческу битиметься з Вільярреалом – сьомою командою Ла Ліги. Інформацію про це повідомив сайт іспанського клубу, тоді як офіційні джерела "біло-блакитних" мовчать.

Переможець Ліги Європи минулого сезону запланував збір в сусідній Австрії, куди і під'їде український гранд для гри. Нагадаємо, що Динамо зустрічалося з підопічними Унаї Емері в Лізі Європи і двічі поступилося на стадії 1/8 фіналу.

Днями Динамо віддало свого чемпіона світу Чорноморцю.

Наступний "товарняк" київська команда зіграє 14 липня зі швейцарським Сьоном. Цікаво, що в липні українці чотири зустрічі з командами Швейцарії завершували нічиїми, а обіграли лише любителів з Франції.

Нещодавно Динамо підписало форварда Колоса.

Згадаймо, як кияни грали з Зорею в чемпіонаті країни:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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