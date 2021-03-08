Русский
$ 27,76
33,41

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Десна" розгромила "Рух" і обійшла "Ворсклу" в чемпіонаті України

8 березня, 16:08

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Команда Олександра Рябоконя наблизилася до "Зорі" і відстає всього на два очки

У Міжнародний жіночий день відбулося ще два матчі української Прем'єр-ліги. Дізнавайтеся всі результати 17-го туру чемпіонату України. М'ячі сьогодні забивали лише в одній грі.

Реклама

"Десна" без особливих проблем розібралася у Львові з "Рухом" – 4:0. Рахунок гості з Чернігова відкрили на 22-й хвилині. Півзахисник Євген Чепурненко, який вперше вийшов в стартовому складі в УПЛ, завершив зусилля партнерів ударом з близької дистанції. Відзначимо, що далеко не найкращим чином зіграв ісландський новачок господарів Рагнар Сігурдссон, "привізши" гол у свої ворота.

На 43-й хвилині відзначився вже Єгор Картушов, практично знявши питання про переможця. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

Реклама

Після перерви хлопці Олександра Рябоконя добили суперника. Спочатку Пилип Будківський реалізував пенальті за гру рукою, а на 65-й хвилині крапку в побитті поставив Олексій Гуцуляк. До вашої уваги – нарізка моментів другої половини зустрічі.

Читайте також: український футбол захопили матюки.

У другому поєдинку понеділка "Дніпро-1" і "Олександрія" обійшлися без голів – 0:0.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол відео голів чемпіонат України Десна Чернігів УПЛ Рух Львов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"Футбол
Бебі-бум у
Бебі-бум у"Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в куляхЧУ з футболу
Такого дружина капітана
Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиціФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти