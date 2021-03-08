"Десна" розгромила "Рух" і обійшла "Ворсклу" в чемпіонаті України

У Міжнародний жіночий день відбулося ще два матчі української Прем'єр-ліги. Дізнавайтеся всі результати 17-го туру чемпіонату України. М'ячі сьогодні забивали лише в одній грі.
"Десна" без особливих проблем розібралася у Львові з "Рухом" – 4:0. Рахунок гості з Чернігова відкрили на 22-й хвилині. Півзахисник Євген Чепурненко, який вперше вийшов в стартовому складі в УПЛ, завершив зусилля партнерів ударом з близької дистанції. Відзначимо, що далеко не найкращим чином зіграв ісландський новачок господарів Рагнар Сігурдссон, "привізши" гол у свої ворота.
На 43-й хвилині відзначився вже Єгор Картушов, практично знявши питання про переможця. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.
Після перерви хлопці Олександра Рябоконя добили суперника. Спочатку Пилип Будківський реалізував пенальті за гру рукою, а на 65-й хвилині крапку в побитті поставив Олексій Гуцуляк. До вашої уваги – нарізка моментів другої половини зустрічі.
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У другому поєдинку понеділка "Дніпро-1" і "Олександрія" обійшлися без голів – 0:0.
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