Де Дзербі з ходу побив рекорд Луческу! Так в Україні ще ніхто не грав

Уже в першому матчі в Україні під керівництвом Де Дзербі Шахтар перевершив національний рекорд за кількістю передач за одну гру, встановлений донеччанами сім років тому ще за Луческу

Роберто Де Дзербі і Мірча Луческу / Фото: AFP, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У контрольному матчі з Оболонню на НСК "Олімпійський", що завершився з рахунком 5:0 на користь Шахтаря, "гірники" виконали 1101 передачу, точність склала 96%.

Отже, донеччани побили свій же рекорд 2014 року, коли в переможному поєдинку Кубка з черкаським Славутичем (3:0 д.ч.) стали першою українською командою, яка виконала понад тисячу передач за матч. У тому поєдинку 7-річної давності, ще під керівництвом Мірчі Луческу, "помаранчево-чорні" зробили 1 044 паси з точністю 87%.

Про новий рекорд Шахтаря повідомляє аналітик Євген Гресь у Facebook.

"Трохи більше місяця роботи Роберто Де Дзербі з командою – і відразу такий орієнтир, – зауважив Євген Гресь. – Так, потрібно враховувати силу суперника. Але потрібно дивитися і гру "гірників", щоб розуміти – все це сталося не через суперника. Такі "тисячі" незабаром можуть стати нормою"

"У матчі з Оболонню футболісти Шахтаря володіли м'ячем 78% часу – 51 хвилину і 13 секунд. Середня тривалість одного володіння – 42 секунди. 71% всіх володінь завершилися входами до третьої зони. Показник переходу з третьої зони до штрафного майданчика – 60%"

"У "гірників" було 19 (!) позиційних атак з ударами по воротах, а загальний xG склав 5,2 – це другий результат за 10 років (оброблено понад півтисячі матчів). На другому поверсі було зафіксовано всього 10 єдиноборств – м'яч майже не відривався від газону", – відзначив ще одну особливість гри Шахтаря за Роберто Де Дзербі Євген Гресь

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Перший офіційний матч під керівництвом Роберто Де Дзербі Шахтар проведе 24 липня. У стартовому турі УПЛ "гірники" прийматимуть на "Олімпійському" Інгулець.