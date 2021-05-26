Де Дзербі відповів на питання, чому Шахтар вибрав його, а він – Шахтар

За словами італійського фахівця, його ігрова філософія дуже схожа на філософію "гірників". "Упевнений, ми можемо перемагати разом", – каже Роберто

Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Новий тренер Шахтаря італієць Роберто Де Дзербі прокоментував своє призначення на посаду наставника донеччан, з якими напередодні уклав контракт на два роки.

"Я дуже радий бути тут, радий, що став тренером Шахтаря. Це велика честь. Хоч я і дуже скромна людина, я можу дати Шахтарю багато. Упевнений, що ми можемо перемагати разом"

"Я можу дати всього себе, з усією серйозністю підходу і професіоналізмом. Упевнений, що зможу передати всю свою філософію гри. Вона дуже схожа на філософію Шахтаря. Це відповідь на питання – чому Шахтар вибрав мене, а я вибрав Шахтар"

"Для мене дуже цікаво спробувати себе в іншому чемпіонаті, зрозуміти нових футболістів. Я не боюся нового виклику. Як тренер я досяг в житті багатьох важких речей. І підвищувати власні результати – це те, що мені потрібно"

"Мені не потрібні були поради. Мені і так було відомо, що в Європі все знають, що Шахтар – це топ-клуб. Тут всі люди працюють серйозно. Є багато хороших, талановитих футболістів. Коли я отримав перший дзвінок звідси, я вже твердо вирішив покинути Сассуоло, хоча це була команда, в якій я залишив частину свого серця"

"У мене були чудові стосунки з керівництвом і гравцями Сассуоло. Але коли я зрозумів, що досяг там максимуму, у мене не було сумнівів, що наступним кроком має бути саме Шахтар", – заявив Де Дзербі після укладання контракту з "гірниками" каналу BurBuzz

Раніше Даріо Срна назвав цілі Роберто Де Дзербі в Шахтарі. Директор "помаранчево-чорних" впевнений, що італійський фахівець допоможе донецькій команді повернутися на вершину в Україні.

Дивіться, як на фініші Серії А Сассуоло ще з Де Дзербі обіграло Парму