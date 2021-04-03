Русский
$ 27,83
32,7

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Чумова перестрілка на день народження Маріуполя! За снайпера Бондаренко

3 квітня, 16:07

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

20-річний форвард оформив хет-трик на день 61-річчя клубу

У Маріуполі свято. Місцевому футбольному клубу виповнився 61 рік! 3-го квітня 1960 року Авангард (перша назва команди) провів першу гру в класі "Б" чемпіонату СРСР. Суперником азовців стали Трудові резерви з Луганська. Матч завершився внічию – 0:0.

Реклама

Сьогоднішній матч 20-го туру чемпіонату України Маріуполя з Інгульцем вийшов багатим на голи. Господарі поля привітали себе зі святом яскравою перемогою. Команди видали феєричний матч, за 21 хвилину забили 5 голів! Героєм зустрічі став 20-річний Артем Бондаренко, який оформив хет-трик.

Маріуполь – Інгулець – 4:3
Голи: Бондаренко (45+3, пен.), Бондаренко (46), Бондаренко (60, пен.), Стасюк (67) – Плохотнюк (52), Коваленко (53), Шевцов (88, пен.)

Найкращі моменти першого тайму:

Реклама

Найкращі моменти другого тайму:

Команди є сусідами в турнірній таблиці. Вони вже не побоюються за зниження в класі, та й на Лігу Європи не вдасться замахнутися.

Турнірна таблиця

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
18
9
5
4
31
14
17
32
Забиті 31
Пропущені 14
Різниця 17
Результати останніх матчів: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ФК Маріуполь Ингулец УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Помер віцепрезидент київського Динамо
Помер віцепрезидент київського ДинамоФутбол
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідченьЧУ з футболу
Легіонер
Легіонер "Динамо" повторно захворів на COVID-19 і дико роздратованийЧУ з футболу
Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під суд
Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під судЧУ з футболу
Розклад трансляцій і результати 20-го туру УПЛ: важкий виїзд лідерів
Розклад трансляцій і результати 20-го туру УПЛ: важкий виїзд лідерівЧУ з футболу
Воротар
Воротар "Динамо" отримав пропозицію з Європи і рветься залишити клубЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти