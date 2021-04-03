Чумова перестрілка на день народження Маріуполя! За снайпера Бондаренко

20-річний форвард оформив хет-трик на день 61-річчя клубу

У Маріуполі свято. Місцевому футбольному клубу виповнився 61 рік! 3-го квітня 1960 року Авангард (перша назва команди) провів першу гру в класі "Б" чемпіонату СРСР. Суперником азовців стали Трудові резерви з Луганська. Матч завершився внічию – 0:0.

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Сьогоднішній матч 20-го туру чемпіонату України Маріуполя з Інгульцем вийшов багатим на голи. Господарі поля привітали себе зі святом яскравою перемогою. Команди видали феєричний матч, за 21 хвилину забили 5 голів! Героєм зустрічі став 20-річний Артем Бондаренко, який оформив хет-трик.

Маріуполь – Інгулець – 4:3

Голи: Бондаренко (45+3, пен.), Бондаренко (46), Бондаренко (60, пен.), Стасюк (67) – Плохотнюк (52), Коваленко (53), Шевцов (88, пен.)

Найкращі моменти першого тайму:

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Найкращі моменти другого тайму:

Команди є сусідами в турнірній таблиці. Вони вже не побоюються за зниження в класі, та й на Лігу Європи не вдасться замахнутися.

Турнірна таблиця

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