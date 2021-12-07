Що не так із матчами Динамо та Шахтаря? Аналіз суддівських рішень у 17-му турі УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення у матчах сімнадцятого туру чемпіонату України

Михайло Метревелі оцінив роботу суддів у 17-му турі УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для.segodnya.ua/ua продовжує огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Усі матчі, всі спірні моменти 17-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

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Перший зимовий тур УПЛ порадував нас результативними матчами та відсутністю явних суддівських помилок. Але низка сумнівних рішень наші "люди в чорному" все ж таки прийняли. Під особливу увагу потрапили матчі наших грандів. Незважаючи на наявність VAR на обох матчах, Андрій Коваленко у матчі Шахтаря та Львова зарахував гол донеччан, у якому, ймовірно, був офсайд у Мудрика. А Катерина Монзуль нагородила сумнівним пенальті Динамо у матчі із Вересом.

ШАХТЕР – ЛЬВІВ

Арбітр – Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але була низка спірних епізодів. На матчі працював VAR. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

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▶️ На 44-й хвилині Мудрик упав у штрафний майданчик після спроби відбору м'яча з боку Романчука. Арбітр зафіксував порушення та поставив пенальті у ворота Львова. Це правильне рішення. Гравець Львова не дотягнувся до м'яча та вдарив півзахисника Шахтаря по нозі.

▶️ На 7-й хвилині Бондаренко забив гол. Арбітр вислухав підказу помічника VAR і зарахував взяття воріт. Це спірний епізод. Судячи з повторів, здавалося, що Мудрик, який віддав гольову передачу, заліз у офсайд. Ліній VAR нам не показали, тож розвіяти підозри до кінця не вдалося.

▶️ На 81-й хвилині Махмутович завалив у штрафному майданчику Сікана. Арбітр спочатку зафіксував офсайд у Сікана, але після підказки помічника VAR призначив пенальті у ворота Львова.

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А після самостійного перегляду повтору, доповнив рішення червоною карткою Махмутовичу. Усі рішення були вірними. Сікан перебував за лінією останнього захисника, тож офсайду не було.

Махмутович відверто хапав суперника за руку і валив його на газон, навіть не намагаючись зіграти в м'яч. Це навмисний фол та позбавлення суперника явної гольової можливості. Такі порушення караються прямою червоною карткою.

Оцінка: 7,5/10

ВЕРЕС – ДИНАМО

Арбітр – Катерина Монзуль. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Катерина Монзуль / Фото: Reuters

▶️ На 51-й хвилині Гармаш упав у штрафний майданчик після спроби відбору з боку Кучерова. Арбітр призначила пенальті у ворота Вереса.

Це сумнівне рішення. Контакт між гравцями був, але більше виглядало так, що Гармаш максимально намалював наслідки цього контакту. Арбітру варто було дати продовжити гру.

▶️ На 53-й хвилині Циганков реалізував пенальті. Арбітр узяла паузу, після якої показала, що пенальті треба перебити. Якщо суворо слідувати букві закону, то вона мала право на таке рішення. Відразу три гравці Динамо вбігли до штрафного майданчика до удару Циганкова з точки.

▶️ На 87-й хвилині Немчанінов штовхнув у спину Караваєва, який виходив віч-на-віч із воротарем. Арбітр показала гравцеві Вереса пряму червону картку. Це правильне рішення. Немчанінов не намагався зіграти в м'яч і навмисне йшов на зрив потенційно гольової атаки.

Оцінка: 7,5/10

РУХ – Ворскла

Арбітр – Сергій Бойко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

Сергій Бойко

▶️ На 37-й хвилині Сич впав у штрафний майданчик після зіткнення з Якубу. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Ворскли. Це правильне рішення. Сич уже прокинув собі м'яча на хід, після чого його по нозі вдарив Якубу.

▶️ На 60-й хвилині Кравчук намагався пробити по м'ячу, який вже забирав у руки Паньків, але схибив і вдарив ногою голкіпера. Арбітр показав гравцю Ворскли другу жовту картку. Це правильне рішення.

Воротар Руху хоч і не зафіксував до кінця, але вже забирав м'яч. До того ж він був у воротарському майданчику. Епізод можна трактувати як грубий фол та напад на воротаря. Жовту картку було виправдано.

Оцінка: 8/10

МЕТАЛІСТ 1925 – КОЛОС

Арбітр – Олександра Солов'ян. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

▶️ На 65-й хвилині Голодюк підкотився ззаду під Мілько і вдарив його по нозі. Арбітр зафіксував порушення та потягнувся за жовтою карткою, але потім прибрав руку і просто призначив штрафний удар. У Голодюка вже було попередження, тому епізод міг закінчитися для нього вилученням.

Рішення арбітра можна зрозуміти і навряд це варто вважати помилкою. Голодюк частково зіграв у м'яч, що й рятує його у цьому епізоді. Фол не був настільки грубим, щоб показати другу жовту картку.

Оцінка: 8/10

ЗОРЯ – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Дмитро Кривушкін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. У матчі не було епізодів, які потребують детального аналізу.

Оцінка: 8/10

ОЛЕКСАНДРІЯ – МИНАЙ

Арбітр – Дмитро Бондаренко. Для арбітражу матч був порівняно легким. Команди мало фолили і спірних епізодів не виникало. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

▶️ На 23-й хвилині Багайоко в підкаті ззаду вдарив по ногах Калюжного. Арбітр зафіксував порушення, але не показав гравцеві Миная жовту картку. Це помилка. Багайоко врізався шипами ззаду в ахіл супернику. Це грубий фол, за який потрібно було показувати жовту картку.

Оцінка: 7,5/10

ДЕСНА – МАРІУПОЛЬ

Арбітр – Віктор Копієвський. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

Віктор Копієвський / Фото: Dynamo.kiev.ua

▶️ На 48-й хвилині Безбородько в штрафній ударив по нозі Холода, який намагався взяти м'яч. Арбітр зафіксував порушення та призначив пенальті у ворота Десни. Це правильне рішення. Безбородько не зіграв у м'яч та вдарив суперника по нозі.

▶️ На 74-й хвилині Очеретько у штрафному майданчику налетів на Болбата і збив його з ніг. Арбітр зафіксував порушення та призначив пенальті у ворота Маріуполя.

Це правильне рішення. Очевидно, що Очеретько не хотів так зіграти і це був нещасний випадок, але це не змінює того факту, що гравець Маріуполя порушив правила.

Оцінка: 8/10

ДНІПРО-1 – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Микола Балакін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але було багато спірних епізодів. На матчі працював VAR. Ключовими для арбітражу була низка епізодів.

Микола Балакін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

▶️ На 44-й хвилині Джурасек впав у штрафний майданчик, намагаючись обіграти Біловара. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Контакт між гравцями був, але його спровокував футболіст "Дніпро-1", який сам налетів на ногу суперника.

▶️ На 63-й хвилині Джурасек впав у штрафний майданчик після зіткнення з Путрею. Арбітр зафіксував порушення та призначив у ворота Чорноморця пенальті. Це правильне рішення. Хоч гравець Чорноморця і намагався уникнути контакту, але він улетів у суперника, який уже прокинув м'яч собі на хід.

▶️ На 66-й хвилині м'яч після прострілу Цітаішвілі у штрафному майданчику рикошетом влучив у руку Ді Франко. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Рука Ді Франко була в природному положенні і м'яч відскочив у неї від ноги Дубінчака. Це випадковий відскік, який не можна трактувати як гру рукою.

▶️ На 71-й хвилині Ігнатенко забив гол. Арбітр зафіксував офсайд у Довбика, який віддав гольову передачу, але після підказки від асистента VAR змінив рішення та зарахував гол. Складний епізод, у якому нам нічого не залишається, крім як довіритись новим технологіям.

По повтору здавалося, що Довбик мінімально заліз у офсайд. Але не виключено, що так здавалося виключно через ракурс повтору. Офсайдних ліній VAR нам не показали, але вважатимемо, що вони довели відсутність офсайду у Довбика.

Оцінка: 8/10