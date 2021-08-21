Чорноморець – Шахтар: відео голів та огляд матчу

Дивіться, як донецький Шахтар в яскравому поєдинку обіграв на виїзді одеський Чорноморець

Георгій Судаков відкрив рахунок в матчі Чорноморець - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У матчі 5-го туру чемпіонату України одеський Чорноморець приймав у себе вдома донецький Шахтар. "Моряки", які грали з 17-ї хвилини першого тайму в меншості, нічого не змогли запропонувати "померанчево-чорним" і програли з рахунком 0:3.

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Команда Де Дзербі вирішила результат поєдинку ще в першому таймі. Відкрив рахунок в матчі 18-річний Георгій Судаков, а в кінці першого тайму Алан Патрік подвоїв перевагу "гірників". Переможну крапку у грі поставив Манор Соломон.

ОГЛЯД МАТЧУ ЧОРНОМОРЕЦЬ – ШАХТАР (0:3)

Чемпіонат України. 5-й тур

Чорноморець – Шахтар – 0:3

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Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45 + 5, Соломон, 90 + 3

Вилучення: Білошевский, 12 (груба гра)

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Кадірі, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Білошевский – Авагімян (Тлумак, 78), Вачіберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Ісаєнко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Матвієнко (Вітао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрік (Маркос Антоніо, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сікан (Дентіньо, 79).

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Решта матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу пройдуть 21 – 23 серпня.