21 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Минай 0
21 серпня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
21 серпня 19:30
Дніпро-1 2
Рух 0
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
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Чорноморець – Шахтар: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 серпня, 22:54
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Дивіться, як донецький Шахтар в яскравому поєдинку обіграв на виїзді одеський Чорноморець
Георгій Судаков відкрив рахунок в матчі Чорноморець - Шахтар
Георгій Судаков відкрив рахунок в матчі Чорноморець - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У матчі 5-го туру чемпіонату України одеський Чорноморець приймав у себе вдома донецький Шахтар. "Моряки", які грали з 17-ї хвилини першого тайму в меншості, нічого не змогли запропонувати "померанчево-чорним" і програли з рахунком 0:3.

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Команда Де Дзербі вирішила результат поєдинку ще в першому таймі. Відкрив рахунок в матчі 18-річний Георгій Судаков, а в кінці першого тайму Алан Патрік подвоїв перевагу "гірників". Переможну крапку у грі поставив Манор Соломон.

ОГЛЯД МАТЧУ ЧОРНОМОРЕЦЬ – ШАХТАР (0:3)

Чемпіонат України. 5-й тур

Чорноморець – Шахтар – 0:3

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Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45 + 5, Соломон, 90 + 3

Вилучення: Білошевский, 12 (груба гра)

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Кадірі, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Білошевский – Авагімян (Тлумак, 78), Вачіберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Ісаєнко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Матвієнко (Вітао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрік (Маркос Антоніо, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сікан (Дентіньо, 79).

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Решта матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу пройдуть 21 – 23 серпня.

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Зоря
4
7:5
4
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Чорноморець
5
5:14
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
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