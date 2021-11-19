19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Чорноморець – Динамо: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
19 листопада, 14:03
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Сьогодні одесити та кияни досягнуть екватора Прем'єр-ліги, команди закінчать перше коло національного чемпіонату

У п'ятницю, 19 листопада, відбудеться перший матч 15-го туру чемпіонату України з футболу. У Києві Чорноморець грає із Динамо.

Команди домовилися, що першу зустріч у сезоні переносять із Одеси до Києва, а в наступному турі зіграють на березі Чорного моря.

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Коли початок

Поєдинок Прем'єр-ліги пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 19:30.

Де дивитись

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо йде на нашому сайті.

Також у прямій трансляції поєдинок можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1".

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Чорноморець – Динамо
дивiться на olltv
Дивитися

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворити зустрічі кияни. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.

Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
14
11
2
1
38
8
30
35
Забиті 38
Пропущені 8
Різниця 30
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В В Н
3
Зоря Зоря Зор
14
9
2
3
33
16
17
29
Забиті 33
Пропущені 16
Різниця 17
Результати останніх матчів: В В В П В
4
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті 21
Пропущені 14
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Десна Десна Дес
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забиті 17
Пропущені 21
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П Н Н П
8
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті 12
Пропущені 15
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н В В Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті 13
Пропущені 18
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті 8
Пропущені 21
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П В
12
Чорноморець Чорноморець Чор
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті 16
Пропущені 29
Різниця -13
Результати останніх матчів: В Н Н П П
13
Львів Львів Льв
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
14
Інгулець Інгулець Інг
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н П П Н
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті 17
Пропущені 32
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П П П

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
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