Чорноморець – Динамо: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Сьогодні одесити та кияни досягнуть екватора Прем'єр-ліги, команди закінчать перше коло національного чемпіонату
У п'ятницю, 19 листопада, відбудеться перший матч 15-го туру чемпіонату України з футболу. У Києві Чорноморець грає із Динамо.
Команди домовилися, що першу зустріч у сезоні переносять із Одеси до Києва, а в наступному турі зіграють на березі Чорного моря.
Коли початок
Поєдинок Прем'єр-ліги пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 19:30.
Де дивитись
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо
йде на нашому сайті.
Також у прямій трансляції поєдинок можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1".
Хто фаворит
У букмекерських конторах фаворити зустрічі кияни. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.
Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.
Турнірна таблиця
1
14
11
2
1
38
8
30
35
Забиті
38
Пропущені
8
Різниця
30
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
2
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
3
14
9
2
3
33
16
17
29
Забиті
33
Пропущені
16
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
4
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті
23
Пропущені
11
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
В
5
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті
21
Пропущені
14
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті
14
Пропущені
10
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
Н
7
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забиті
17
Пропущені
21
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
Н
Н
П
8
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті
12
Пропущені
15
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
Н
В
В
Н
9
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті
16
Пропущені
22
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті
13
Пропущені
18
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
В
П
11
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті
8
Пропущені
21
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
12
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті
16
Пропущені
29
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
П
13
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті
9
Пропущені
23
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
15
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті
8
Пропущені
20
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
16
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті
17
Пропущені
32
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П