Шахтар розгромив Чорноморець, який грав удесятьох

"Гірники" впевнено взяли три очки в поєдинку з новачком чемпіонату. Не допомогли "морякам" і орендовані у київського Динамо перспективні футболісти
Шахтар обіграв в Одесі Чорноморець з рахунком 3:0
У рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги в Одесі місцевий Чорноморець, який повернувся в елітний дивізіон лише в цьому сезоні, приймав донецький Шахтар.
"Моряки", більшу частину складу яких складають орендовані у київського Динамо футболісти, намагалися відібрати очки у віце-чемпіона України, проте видалення Білошевского за грубу гру залишило їх вдесятьох вже на 17 хвилині .
Шахтар вирішив результат поєдинку ще в першому таймі. Спочатку відзначився 18-річний Георгій Судаков, а в кінці першого тайму Алан Патрік подвоїв перевагу "гірників". Фінальну крапку поставив Манор Соломон у компенсований до другого тайму час.
Чемпіонат України. 5-й тур
Чорноморець – Шахтар – 0:3
Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45 + 5, Соломон, 90 + 3
Вилучення: Білошевский, 12 (груба гра)
Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Кадір, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Білошевскій – Авагімян (Тлумак, 78), Вачіберадзе (Кравченко, 78), Брагар (Ісаєнко, 68) – Бугай (Ванат, 68).
Шахтар: Пятов – Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Матвієнко (Вітао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрік (Маркос Антоніо, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сікан (Дентіньо, 79).
Таблиця чемпіонату України:
1
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
2
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
3
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
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В
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4
4
3
1
0
9
2
7
10
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
5
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті
4
Пропущені
3
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
7
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
9
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
10
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
13
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті
5
Пропущені
14
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті
3
Пропущені
9
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
16
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забиті
3
Пропущені
10
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П